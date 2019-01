Real Madrid har planer om at hente Luka Jovic som langsigtet arvtager for Karim Benzema, mens både Arsenal og Manchester City melder sig ind i kampen om Idrissa Gueye. Læs om dette og meget mere i onsdagens fodboldrygter.

Real Madrid har udset sig den 21-årige Eintracht Frankfurt-angriber Luka Jovic, som Karim Benzemas arvtager. Jovic er i øjeblikket lejet ud fra portugisiske Benfica. (AS)

Arsenal og Manchester City går ind i kampen om Evertons senegalesiske midtbanespiller Idrissa Gueye. (Sky Sports) Everton afventer dog et ny bud for Paris Saint-Germain på Gueye. (Daily Mail)

Liverpool har givet et bud på det ombejlede Trabzonspor-talent Abdulkadir Omur, som også har vækket interesse hos mange andre klubber i Europa. (iNews)

Southampton afholder samtaler med Olympiakos omkring et køb af den 27-årige norske forsvarsspiller Omar Elabdellaoui (Sun)

Arsenal, West Ham og Newcastle United har alle budt på den unge Monaco-midtbanespiller Youri Tielemans, som de vil hente på en lejeaftale. (Daily Star)

Benficas 19-årige kantspiller Mesaque Dju nærmer sig et skifte til West Ham på en fri transfer. (Sky Sports)

Arsenal bliver nødt til at vente indtil PSG har købt endnu en midtbanespiller, hvis de skal have en chance for at hente franske Christopher Nkunku. (Get French Football via Express)

Newcastle United er i kontakt med Andreas Samaris, som de ønsker at hente på en lejeaftale i Benfica. (Chronicle)

Paul Pogbas bror, Florentin Pogba, står overfor et skifte til Atlanta United i den amerikanske MLS, hvor han ønsker at fortsætte karrieren under Frank de Boer (L'Equipe)

