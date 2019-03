Ny transfer-saga om Antoine Griezmann er ved at opstå, og igen er Manchester United inde over. Og så henter Liverpool formentlig snart argentiner hos de italienske mestre.

Manchester United regnes for at være favorit til at hente Antoine Griezmann til sommer. (Manchester Evening News)

Chelseas Eden Hazard siger, at han ikke lader sig distrahere af rygterne om hans tur til Real Madrid. (Metro)

Liverpool kan snart offentliggøre, at de har hentet Paulo Dybala i Juventus. (Team Talk)

United kan være på vej til at hente Adrien Rabiot fra Paris Saint-Germain gratis. (Metro)

De er også i kamp med rivalerne fra Arsenal om at hente Kostan Manolas billigt. Spillerens frikøbsklausul falder betragteligt, hvis ikke Roma kommer i Champions League. (Mirror)

Loris Karius har bedt Liverpool om at annullere hans to årige-lejeaftale med Besiktas. (Liverpool Echo)

Wolverhampton er interesserede i at hente Francisco Traincao i portugisiske Braga. (Birmingham Mail)

Olivier Girouds lønkrav gør ham for dyr for Marseille og Lyon. (Le10 Sport)

West Ham og Newcastle holder for tiden øje med Mainz' Erkan Eyibil. Den 17-årige midtbanespiller kaldes den næste Mesut Özil. (Turkish Football)

Dani Alves har skrevet under på en ny kontrakt med PSG. (ESPN)

Brendan Rodgers regner med, at Filip Benkovic bliver en del af Leicesters hold næste år. Forsvarsspilleren er udlånt til Rodgers' tidligere klub Celtic. (Leicester Mercury)

Listen er hentet hos BBC.

