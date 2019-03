FC Barcelona er på jagt efter angriber i Manchester og Arsenal er klar til udrensning. Dette og meget mere kan du læse om i onsdagens rygter!

I Manchester meldes United interesserede i Saint-Étiennes franske defensiv-talent William Saliba. (Le 10 Sport)

Hos konkurrenterne fra Arsenal er man tilsyneladende klar til at sende både armenske Henrikh Mkhitaryan og tyske Mesut Özil ud af klubben for at skære ned på lønudgifterne. (Mirror)

Fodboldekspert Chris Sutton mener, at Real Madrid bør gå efter Manchester Citys Raheem Sterling frem for Chelseas belgiske stjerne Eden Hazard. (Mail)

Hos FC Barcelona overvejer klubben angiveligt at sende viceverdensmesteren Ivan Rakitic ud af klubben til sommer. Både Manchester United og Inter følger midtbanespillerens situation. (ESPN)

Tilbage i England skulle Liverpool være klar med et bud i omegnen af 90 millioner kr. for Norwichs defensivspiller Ben Godfrey. (Football Insider)

Til gengæld ligner Alberto Moreno en spiller, der skal pakke kufferten til sommer og forlade Liverpool. Angiveligt skulle selveste FC Barcelona være klar til at give ham en to-årig kontrakt. (Liverpool Echo)

Længere oppe ad Merseyside er Everton angiveligt interesserede i Lilles 19-årige portugisiske angriber Rafael Leao. (Star)

Både Arsenal og Juventus følger Benficas 23-årige venstreback Alejandro Grimaldo. (Calcio Mercato)

Andetsteds i London har både Tottenham og West Ham meldt deres interesse i Torinos midtbanespiller Soualiho Meite. Prisen for ham skulle ligge på omkring 150 millioner kr. (Gazzetta dello sport)

FC Barcelona er på jagt efter Manchester United-profilen Marcus Rashford og skulle være klar med næsten 900 millioner kr. Med kontraktudløb i 2020 kan et salg måske komme på tale til sommer. (Mirror)

Også Ajax-profilen Matthijs de Ligt skulle være på blokken i Barcelona. (Evening Standard)

Spanske Iker Casillas har underskrevet en ny et-årig aftale med FC Porto. Den efterhånden 37-årige målmand vil gerne slutte sin professionelle karriere i klubben. (Sky Sports)

Den belgiske stjerne Yannick Carrasco vil gerne retur til Europa efter et ophold i kinesiske Dalian Yifang. Arsenal var angiveligt ud efter ham allerede i januar og fremtiden kan derfor ligge her. (Star)

Hos Hoffenheim tiltrækker angriber Joelinton også interesse fra Premier League. Newcastle skulle være meget interesserede, men et prisskilt på 350 millioner kr. skræmmer måske. (Newcastle Chronicle)

Atletico Madrids ombejlede angriber Antoine Griezmann fortæller, at han efterhånden er meget træt af alle rygterne om sin fremtid. Både FC Barcelona og Manchester United er blevet sat i forbindelse med verdensmesteren. (Univision)

