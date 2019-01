Rygterne florerer stadig om danskerens fremtid, og de begynder at blive mere konkrete. Her er hvad medierne har opfanget i de seneste 24 timer.

Det er mere usandsynligt, at Christian Eriksen forlænger med Tottenham og i stedet skriver med Real Madrid. (AS)

Manchester United er klar til at lade Marouane Fellaini gå for 120 millioner kroner i denne måned. Milan, Porto og Guangzhou nævnes som mulige destinationer. (Mirror)

Chelsea regner med, at kunne præsentere Gonzalo Higuain i slutningen af denne uge. (Telegraph) Dog har argentineren ikke fortalt Gennaro Gattuso, at han vil forlade klubben. (Evening Stardard)

Hør seneste episode af B.T.s podcast 'Transfervinduet' herunder, og husk, du også kan høre den i vores helt nye app HER

Arsenal vil gerne hente Yannick Carrasco, men de har ikke råd til ham, med mindre de sælger Masut Özil. (Fox Sports) Gunners ved også, at de bliver nødt til at betale noget af tyskerens høje løn hos en anden klub, hvis han skal gå med til et skifte. Blandt andet meldes Inter Milan interesseret. (Mirror)

Alvaro Moratas skifte til Atletico Madrid hænger i en tynd tråd, da klubben kun vil låne spanieren frem til sommer. (Mail)

Leicester har Brendan Rodgers i kikkerten som afløser for Claude Puel. (Sun)

Listen er hentet hos BBC.

Denne artikel er leveret af ronaldo.com