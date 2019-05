Real Madrid vil ikke matche monster-løn og Tottenham er på jagt efter stjernefrø. Læs om det og meget mere i onsdagens transferrygter

Det hollandske stjernetalent Frenkie de Jong håber på, at hans holdkammerat i Ajax, Matthijs de Ligt, tager samme tur denne sommer til FC Barcelona som ham selv. Jongs agent Mino Raiola håber dog mere på et skifte til Manchester United, Juventus eller Bayern München for sin klient. (Mundo Deportivo)

Manchester Citys midtbaneprofil Bernardo Silva melder nu, at han ikke har planer om at forlade klubben denne sommer, trods interesse fra Spanien og FC Barcelona. (Manchester Evening News)

Hos Manchester City vil klubben tilsyneladende ikke gå efter Leicesters venstreback Ben Chilwell. Mesterskabsbejleren har i forvejen både Benjamin Mendy og Oleksandr Zinchenko til samme position. (Manchester Evening News)

Hos konkurrenterne i Arsenal skulle man være klar til at smide 150 millioner kr. efter den 21-årige Christopher Nkunku, der til daglig er på kontrakt i Paris Saint-Germain. (Evening Standard)

Andetsteds i London fører Tottenham angiveligt kapløbet om den kommende nedrykkerklub Fulhams stjernefrø Ryan Sessegnon. Foruden Tottenham skulle også Paris Saint-Germain og Borussia Dortmund være på jagt efter englænderen. (Evening Standard)

I italienske Milano står Inter klar med en kontrakt til Manchester Uniteds Matteo Darmian. Den engelske klub skulle være parat til at slippe ham for kun 80 millioner kr. (Gazzetta dello Sport, via the Sun)

Hos bysbørnene AC Milan er Chelsea-spilleren Tiemoue Bakayoko på lån. Han vil gerne tilbage til den engelske klub til sommer efter gentagne racistiske tilråb rettet mod ham i Italien. (La Republicca, via the Sun)

Real Madrid er ikke klar til at matche Paul Pogbas ugeløn på 2,5 millioner kr. Skal franskmanden fra Manchester til Madrid denne sommer som rygtebørsen melder, kræves derfor en nedgang i løn for Pogba. (ESPN)

Glasgow Rangers-manager Steven Gerrard håber på at lokke Watfords Andre Gray til klubben i jagten på det skotske mesterskab. Angriberen kan muligvis hentes på en lejeaftale. (The Herald)

West Ham-manager Mauricio Pellegrini har angiveligt udset sig midtstopperen fra Alaves Guillermo Maripan som et af to primære mål i sommerens transfervindue. Midtstopperen skulle sammen med Olympiakos-backen Leonardo Koutris stå højt på ønskelisten.(Football.London)

Mamadou Sakho forlader måske Crystal Palace denne sommer. Selv har han nemlig åbnet op for en fremtid i den næstbedste engelske række the Championship. (Telefoot, via Croydon Guardian)

