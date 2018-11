Landskampspausen er ovre, men det kan man ikke sige om rygtemøllen, der fortsat maler ufortrødent videre.

Du får onsdagens bedste af slagsen her.

Manchester City skal slå deres egen transferrekord, hvis de vil have fat i Frenkie de Jong i Ajax. Den hollandske klub kræver 650 millioner kroner for midtbanespilleren, der også er ønsket i Barcelona. (Mirror)

Manchester United vil gerne undgå, at Rashford skifter, og derfor vil Ed Woodward snart gå i gang med kontraktforhandlingerne med angriberen. (Star)

Samtidig er Madrid ikke de eneste, der er interesserede i Eriksen. Også Paris Saint-Germain kigger på danskeren. (Express)

N’Golo Kanté står til at få sin kontrakt forlænget i Chelsea. Han vil få en klækkelig lønforhøjelse, da han vil få 2,5 millioner kroner om ugen. (Telegraph)

Real Madrid prøver at overtale Brahim Diaz fra Manchester City til ikke at forlænge hans kontrakt med englænderne. (AS)

Inter overvejer at sælge Ivan Perisic til Manchester United for omkring 250 millioner kroner. (Sun)

Juan Mata vil bruge sin tid til at tænke på, om han skal blive i eller forlade Manchester United denne sommer. (ESPN)

Ruben Loftus-Cheek kan tvinge Chelsea til at lade ham gå, da der er opstået interesse fra Crystal Palace og Schalke 04. (Times)

Adrian Rabiot har fortalt Barcelona, at han vil skrive under med klubben til sommer. (Mundo Deportivo)

