Vi er dybt inde i januars transfermarked og storklubberne begynder at røre på sig. I dag er blandt andre Arsenal, Real Madrid og Chelsea på spil. Det er rygtetid!

Aaron Ramsey er på vej til italienske Juventus næste sommer, men den handel kan potentielt set allerede finde sted her i januar. Det kræver dog, at Arsenal kan få lejeaftaler med FC Barcelonas Denis Suarez og Real Madrids James Rodriguez i hus. Sidstnævnte er på lån i Bayern München, men er fristet af England. (Independent)

Real Madrid overvejer at byde hele 675 millioner kroner på Juventus-stjernen Paulo Dybala. Los Blancos vil have angriberen fra starten af næste sæson. (Sun)

Newcastle-manager Rafa Benitez kan snart være fortid i klubben. Spanieren har efter sigende givet ledelsen et ultimatum og vil ikke fortsætte næste sæson, hvis ikke der kommer minimum to nye spillere til i januar. (Telegraph)

En af de spillere kan være Atletico Madrids portugisiske kant Gelson Martins, der ikke rigtig er slået igennem siden skiftet fra Sporting Lissabon. Newcastle vil gerne betale spanierne for at tage ham på lån resten af sæsonen. (AS)

Manchester United er på udkig efter en sportsdirektør, og RB Leipzig har en attraktiv engelsk en af slagsen. Derfor vil den tyske klub give Paul Mitchell en lukrativ ny aftale, så han ikke bliver fristet af Premier League-giganterne. (Sun)

West Ham har fortalt Marko Arnautovic, at de vil lade ham skifte klub til sommer, hvis der kommet et acceptabelt bud. Den østrigske angriber var på vej til kinesisk fodbold her i januar, men handlen faldt igennem. (Telegraph)

Også Arsenal vil have ny sportslig ledelse. London-klubben er på jagt efter en teknisk direktør og overvejer Romas Monchi til stillingen. (Independent)

Mario Balotelli skal have ny klub. Den karismatiske angriber er blevet enig med Marseille om en kontrakt for de næste seks måneder. Han skifter fra Ligue 1-konkurrenterne Nice. (L'Equipe, via Mail)

Chelsea har travlt, hvis de vil nå at få Gonzalo Higuain med til returopgøret mod Tottenham i Carabao Cuppen. London-klubben tabte første semifinale med 0-1 og håber at kunne få en lejeaftale for den argentinske bomber over stregen snarest. Higuain er stadig på lån i AC Milan, men forventes at få lov til at skifte af Juventus. (Mail)

