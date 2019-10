Mathias "Zanka" Jørgensen var på pletten og scorede sit andet ligamål i sæsonen, da Fenerbahce vandt lørdag.

Lørdag bød på voldsom kritik af den danske landsholdsspiller Mathias "Zanka" Jørgensen.

Forsvarsspillerne forholdt sig dog tavs i en sag om at have optrådt under en opvarmning til en fodboldkamp i en t-shirt, der hyldede det tyrkiske militær.

Senere lørdag var "Zanka" igen i fokus på fodboldbanen, da han scorede for sin tyrkiske klub Fenerbahce, der slog Konyaspor 5-1.

Ved stillingen 1-0 til Fenerbahce havde danskeren efter et kvarter taget plads i det lille felt hos modstanderen, og da bolden dumpede ned foran ham, sparkede Mathias "Zanka" Jørgensen Fenerbahce foran 2-0.

Gæsterne havde danske Jens Jønsson med i hele opgøret.

Sejren sendte Fenerbahce på andenpladsen i den bedste tyrkiske række med 17 point.

Det var danskerens anden ligascoring for Fenerbahce efter skiftet i sommer fra Huddersfield.

Sagen om det tyrkiske militær handler om, at danskeren sammen med sine holdkammerater varmede op i en trøje med teksten "Vatan Size Minnettar" samt et logo af en militærmand, der gør honnør.

Det skete inden en kamp mod Denizlispor 20. oktober, og det blev en historie lørdag via sociale medier.

Teksten betyder ifølge en oversætter, B.T. har været i kontakt med, "Fædrelandet/hjemlandet er jer taknemmelig".

Det kan anses som problematisk, da det kan tolkes som en form for propaganda for landets militære aktioner og invasion af Syrien.

/ritzau/