DBU har i konflikterne med landsholdsspillerne i både 2017 og 2018 hyret Peter Goll for at få rådgivning i sagerne.

Det oplyser flere uafhængige kilder til B.T. Sport.

Rådgiveren Peter Goll er i de seneste dage kommet i søgelyset, fordi han som vice president og direktør for borgervendte ydelser i Falck var manden bag en smædekampagne mod ambulancefirmaet Bios - den spegede Falck-skandalesag fra 2014 er de seneste dage eksploderet, efter en rapport fra Konkurrencestyrelsen er offentliggjort.

Og samme mand betalte DBU altså, så de kunne bruge hans rådgivning i konflikterne mod kvindelandsholdet i 2017 og herrelandsholdet i 2018.

Peter Goll hjalp to gange DBU i konlfikten mod landsholdsspillerne. Foto: Jeppe Bjørn Vejlø Vis mere Peter Goll hjalp to gange DBU i konlfikten mod landsholdsspillerne. Foto: Jeppe Bjørn Vejlø

DBUs kommunikationschef Jakob Høyer fortæller til B.T., at det var hans beslutning at kalde Peter Goll ind til at hjælpe DBU i konflikterne med herrelandsholdet i 2018 og med kvinderne i 2017.

Jakob Høyer fortæller videre, at Peter Goll blev brugt som sparringspartner for kommunikationsholdet i DBU, udgiften lå også under kommunikationsafdelingens budget, men prisen kan ikke oplyses.

Det fremgår heller ikke af DBUs nyligt fremlagte regnskab, hvor mange penge der er blevet brugt på eksterne kommunikationsydelser.

DBU-bossen betegner i dag Peter Goll som en 'kvalificeret mand' i forhold til det job, der blev udført for DBU - og afviser, at Peter Goll skulle have lavet noget som helst for DBU i retningen af det, han lavede for Falck.

DBUs kommunikationschef Jakob Høyer var manden, der hyrede Peter Goll. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere DBUs kommunikationschef Jakob Høyer var manden, der hyrede Peter Goll. Foto: Liselotte Sabroe

Hvorfor valgte I netop ham?

»Vi valgte ham, fordi vi syntes, han havde nogle kvalifikationer på det tidspunkt. Ligeså vel som dem, vi bruger til at bistå os med eksempelvis medietræning har kvalifikationer inden for det.«



Han er under skarp anklage for sin medvirken i Falck-sagen. Kan du forstå, hvis den almindelige dansker synes, at det virker lidt mærkeligt, at han hjælper jer i den her konflikt, som var noget ophedet?

»Det kommer an på, hvad man bruger ham til. Det, vi har brug for af rådgivere og eksterne konsulenter, er at få øjne udefra. Selvom vi har nogle dygtige kommunikationsmedarbejdere, så har vi nogle gange brug for erfaringer, og det er det, vi henter hos Peter Goll eller andre, vi bruger til andre opgaver.«

I har en - såvidt jeg ved - fem mand stor kommunikationsafdeling. Var der ikke tillid til, at de kunne løse opgaven?

»Vi har faktisk en afdeling på otte personer, der arbejder med kommunikation, CSR og mere om dansk fodbold. De tager sig af tv-produktion, CSR og intern kommunikation. Så det er mange forskellige opgaver. Nogle gange har vi brug for specialviden, og så henter vi eksterne rådgivere ind i særlige situationer, og det har vi også gjort her.«

Har du før arbejdet sammen med Peter Goll?

»Jeg har stødt på Peter forskellige steder, men jeg bruger mange forskellige personer, som enten jeg eller andre i afdelingen kender. Peter Goll har i mange år været en højtrespekteret konsulent og har arbejdet med en lang række virksomheder og organisationer i Danmark, så da vi tilknyttede ham, var det et helt naturligt valgt.«

Kan vi komme tættere ind på, hvor I har arbejdet sammen før?

»Nej, det synes jeg heller ikke er relevant i den her sammenhæng. Jeg kan fint stå inde for det arbejde, han har lavet for os. Jeg vil understrege, at vi bruger ham som sparringspartner på noget, som vi selv producerer. Vi mener, vi har godt af at have ekstra øjne på det, vi laver.«

Så skulle der sidde nogen derude og lave den kobling, at Peter Goll, der kan lave nogle særlige kampagner for Falck…

»Det har ikke noget med hinanden at gøre.«

Og landsholdskonflikten - skal vi ikke bare kalde den ophedet - hvorfor brugte I ham?

»Vi har i mange forskellige projekter gjort brug af eksterne rådgivere. I forhold til de beklagelige konflikter har vi haft en stor opgave i at få kommunikeret fakta, også direkte til vores klubber og andre samarbejdspartnere. Så de - med alt respekt - ikke kun får information fra B.T., Ekstra Bladet, TV 2 eller andre medier. Så bruger vi eksterne rådgivere til sparring og til at læse det med ekstra øjne. Nogle gange kan man ikke se skoven for bare træer, og der kan det være rigtig godt med nogle friske øjne,« siger Jakob Høyer, kommunikationschef i DBU.

Der var både landsholdskonflikt i 2017 og 2018 med henholdsvis kvinde- og herrelandsholdet. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Der var både landsholdskonflikt i 2017 og 2018 med henholdsvis kvinde- og herrelandsholdet. Foto: Mads Claus Rasmussen

Landsholdskonflikten i 2018 førte til, at Danmarks herrelandshold måtte stille med et vikarlandshold i en testkamp. I 2017 måtte kvindelandshold aflyse VM-kvalifikationskamp mod Sverige og blev taberdømt 0-3.

I Falck-sagen orkestrerede Peter Goll konkret hele Falcks kampagne mod Bios. Det førte angiveligt og blandt andet til, at kommunikationsfirmaet Advice lagde intetanende Bios-ansatte for had i en til lejligheden opført Facebook-gruppe. Derudover skulle Bios forbindes med død og frygt.

Peter Goll er tidligere spindoktor for daværende justitsminister Morten Bødskov (S) og er i dag ansat som kommunikationsdirektør i Københavns Lufthavne A/S. Derudover pyntede han gevaldigt på sit CV tilbage i 2012.