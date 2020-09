Landstræner Kasper Hjulmand slog det fast allerede på sit første pressemøde - at han vil spille med Robert Skov på venstre back-positionen - nøjagtig som i hans klub Hoffenheim.

Robert Skov selv fik sit helt store gennembrud som spiller, da han i forrige sæson siden bragede igennem på FC Københavns højrekant og blev suværen topscorer i Superligaen med 29 mål.

De mange mål og gode præstationer gjorde altså, at Hoffenheim købte ham til Bundesligaen som et farligt bud fra kanten, men siden har tyskerne omskolet Skov til venstre back, og den beslutning tager den 24-årige spiller til sig.

»Det har været en udvikling, der er gået i en anden retning, end jeg havde regnet med, og jeg har fundet mine fødder et nyt sted, hvor jeg skal lære en masse ting på lidt kortere tid. Men det er en super spændende udfordring,« siger Robert Skov, som dog tilføjer, at det var 'specielt' at blive brugt på to helt forskellige positioner i sin første sæson i Hoffenheim.

Landstræner Kasper Hjulmand og Robert Skov under fodboldlandsholdets mixed zone og træning i Helsingør , mandag den 31. august 2020. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Landstræner Kasper Hjulmand og Robert Skov under fodboldlandsholdets mixed zone og træning i Helsingør , mandag den 31. august 2020. Foto: Liselotte Sabroe

Derfor tog han en snak med klubben om det.

»Det var til tider specielt at blive kastet til højre og venstre, og det var noget, jeg luftede over for klubben, for det var svært at forberede sig til kampene, når jeg ikke vidste, om jeg skulle forberede mig på deres venstre back eller højre kant,« lyder det fra Robert Skov, som meget vel kan blive Kasper Hjulmands signatur-spiller, som man så det med Henrik Dalsgaard under Åge Hareide i den anden side af forsvaret:

»Det er et godt spørgsmål. Det er op til mig selv at vise mig frem, og så er det op til træneren at vælge den rette spiller til positionen. Det er nyt for mig, og jeg kommer helt sikkert til at begå en masse fejl, men forhåbentlig også en masse gode ting,« lyder det fra landsholdsspilleren.

Venstrebenede Skov er godt klar over, at han har en fordel med sit giftige ben.

»Det er ikke, fordi venstrebacks hænger på træerne, og de fleste spillere er jo højrebenede. Men derfor skal man jo stadig præstere, og jeg har stadig meget at lære, som jeg skal lære på meget kortere tid. Men det er spændende,« siger han og fortæller om konkurrencen med højrebenede Jens Stryger Larsen, der lige nu er skadet, men har siddet tungt på landsholdets venstre back-plads:

»Det kommer an på, hvordan træneren ser det. Jens gør et fantastisk job. Men helt neutralt er det mest naturligt at spille med en venstrebenet i venstre side – i hvert fald i forsvaret, selvom man også ser højrebenede i venstre side,« forklarer han og fortæller, at han ikke har sat krav eller ønsker op om, hvornår han skal tilbage til højrekanten.

»Man ved jo aldrig, hvad der sker i morgen, og jeg har det bedst med at forholde mig til, hvor jeg er lige nu. Og netop nu er det min rolle. Så er det min opgave at gøre det så godt som muligt.«

Robert Skov har spillet fire landskampe for Danmark og scoret tre mål. På forbundets hjemmeside figurerer han som angriber, men det kan jo ændre sig.