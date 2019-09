Liverpool tabte 0-2 i Napoli, der fik tilkendt et straffespark otte minutter før slutfløjt.

Liverpool-manager Jürgen Klopp er stærkt utilfreds med, at Napoli fik tilkendt et straffespark otte minutter før tid i Champions League-kampen mellem de to hold tirsdag aften.

Klopps tyske landsmand, dommer Felix Brych, pegede på pletten efter en nærkamp mellem Napolis José Callejon og Liverpools Andrew Robertson.

Men det skulle han ikke have gjort, mener Klopp.

- Jeg har set det igen, og det er klart og tydeligt for mig, at Callejon hoppede, før han blev rørt, lyder det fra Liverpool-manageren i et interview vist på tv-kanalen 3+.

Videodommerne så ingen anledning til at omstøde Brychs kendelse, og Dries Mertens sendte fra straffesparkspletten Napoli på sejrskurs med sin 1-0-scoring.

Endnu en Napoli-scoring i overtiden afgjorde endegyldigt kampen, og dermed tabte Liverpool for andet år i træk en gruppekamp til Carlo Ancelottis mandskab.

- Det var en bedre præstation, end den vi leverede sidste år, hvor vi tabte 0-1 hernede. Det var en åben kamp, og vi fik mange kontramuligheder, som vi ikke afsluttede ordentligt.

- I anden halvleg udviklede det sig til en vild kamp, der "dræbte" alle spillere på banen, men da vi fik kontrol over kampen igen, begik vi et straffe.

- Man kunne se, at det var to hold med meget respekt for hinanden. Begge forsvarede godt, men man skal udnytte sine chancer, og det gjorde vi ikke, siger Jürgen Klopp.

I næste spillerunde tager Liverpool imod Salzburg, der indledte med en overbevisende 6-2-sejr over Genk.

