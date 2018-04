Undersøgelsen af Sønderjyske har taget på Hobros Jesper Bøge, som ufrivilligt er blevet en del af sagen.

Hobro. Hobro-spilleren Jesper Bøge kæmper fortsat med sagen, hvor superligaklubben Sønderjyske undersøges for matchfixing.

- Jeg blev lidt taget som gidsel i alt det her, siger han efter mandagens kamp mod Silkeborg.

Sønderjyske tabte i grundspillets sidste spillerunde 1-2 til FC Midtjylland. Resultatet betød, at holdet dermed kom i en fordelagtig nedrykningspulje, mens Hobro endte i den sværeste pulje for at undgå nedrykning.

Senere kom det frem i Ekstra Bladet, at Sønderjyske-spilleren Mads Hvilsom i en besked på det sociale medie Snapchat skrev til den tidligere holdkammerat Jesper Bøge, at han var blevet bedt om ikke at score i kampen.

Beskeden er sidenhen blevet en central del af en mulig matchfixingsag hos DIF.

Hobro-spilleren nægter dog at have haft indflydelse på videregivelsen af beskeden til matchfixingsekretariatet.

- Jeg har ikke rigtig noget med det at gøre. Den kom videre af andre veje, og jeg er træt af, at mit navn kom frem på den måde, siger Jesper Bøge.

Jesper Bøge bekræfter desuden, at beskeden blev en del af matchfixingsagen uden hans vidende, og at han ikke blev orienteret om indsendelsen af den.

Hobros bestyrelsesformand, Lars Kühnel, har tidligere over for Ekstra Bladet oplyst, at det var ham, der traf beslutning om, at Hobro skulle informere DIFs Matchfixingsekretariat om korrespondancen mellem Bøge og Hvilsom.

Siden sagen kom frem, har Jesper Bøge dermed kæmpet med den opmærksomhed, som han har fået i den forbindelse.

- Det har været hårdt. Det har fyldt meget i hovedet, og alle holdkammeraterne, familie og venner har hjulpet mig, siger Hobro-spilleren.

Der er endnu ikke faldet en afgørelse i sagen om Sønderjyskes sidste grundspilskamp i Superligaen.

/ritzau/