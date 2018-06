I mange år har han været en del af landsholdet. Det samme gælder FC København, hvor han i adskillige år har været en profil. De fleste danske fodboldfans kender 33-årige William Kvist, men der går ikke mange år, før han stopper. I hvert fald som aktiv spiller.

Og midtbanespilleren har allerede en plan klar. Om to år vil han sammen med konen og børnene ud at rejse et års tid, og lige nu er planen at rykke teltpælene op og hoppe på et fly med kurs mod New York.

»Det er sådan nogle gange, at nu har mit liv fokuseret på mig. Min karriere har gjort, at hele min familie har fokuseret tidsplan og kalender på min ting. Måske har vi et lille vindue dér, hvor man kan sige, jeg har to år tilbage i FCK og jeg kunne også forestille mig, kroppen om to år siger, det er ved at være det,« forklarer William Kvist om livet med fodbold, der giver nogle store begrænsninger.

Sammen med konen har han to børn, og en rejse om to år passer lige akkurat med, at de kan nå afsted, inden den ældste starter i skole. Derfor ser William Kvist, hvis kontrakt med FC København udløber i sommeren 2020, også en tur til New York som en noget nær unik chance.



»Det har vi ikke haft mulighed for før. Jo, fjorten dage ind imellem, og det har også været skønt, men det med virkelig at komme ud og rejse er noget helt andet,« fortæller midtbanespilleren, der sammen med resten af landsholdet skal til VM i Rusland.

Dels handler en rejse om, at familien gerne vil have nogle oplevelser. Men der er også en anden særlig grund til, at William Kvist vil over atlanten. For de sidste mange år har stået på græsbaner i Danmark og udlandet, massevis af træning og fodboldkampe. Hele året rundt.

»Der er også noget i det for mig i forhold til at komme væk fra det liv, jeg har været vant til i 15-20 år og at komme helt væk fra København og prøve noget andet og ligesom få startet fra scratch. En ting er som familie at rejse et års tid, det kunne være spændende. Men også for mig selv ikke at skulle cykle rundt i de samme gader lige efter fodbold, det tror jeg, bliver mærkeligt. Så kan man komme hjem med friske øjne og sige, hvad skal jeg så lave,« siger William Kvist.

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

At det skal være til New York ligger ikke hundrede procent fast, men det er bestemt planen lige nu. Også Caribien på hjemturen er med i overvejelserne, men den amerikanske storby har en særlig plads i William Kvists og konens hjerter. Det var her parret var på bryllupsrejse, og byen gjorde et stort indtryk.

»Jeg synes, det er en fantastisk by. Jeg har været der før, og det med at kunne sige, vi har boet der og oplevet den buzz. Det er måske noget andet med børn, end vi havde forestillet os dengang, men en eller anden rejse på et års tid, kunne vi godt forestille os,« siger William Kvist.

Så det du siger er, at du slutter i FCK indenfor to år?

»Altså om to år kunne jeg i hvert fald forestille mig, at fodbolden slutter. Hvor det så er henne af, må vi så se. Om jeg skal spille i New York, det ved jeg da ikke. Det gjorde Pirlo jo,« siger William Kvist med sit velkendte grin.