Med finalesejren i Conference League til Olympiakos går dansk fodbold glip af en ekstra plads i Europa.

Dansk fodbold går glip af den ekstra europæisk plads i 2025, som ellers virkede mere end realistisk for få uger siden.

Onsdag aften vandt Olympiakos finalen i Conference League med 1-0 over Fiorentina i forlænget spilletid.

Det betyder, at Grækenland tager den vigtige 15.-plads på Uefas koefficientrangliste, der danner grundlag for antallet af europæiske deltagere.

Hvis Olympiakos ikke havde vundet, eller kampen var endt i straffesparkskonkurrence, havde næste sæsons nummer et og to i Superligaen begge får adgang til Champions League-kvalifikationen i sommeren 2025.

I alt ville Danmark have sendt fem hold ud i Europa om lidt over et år, men i stedet fortsætter Danmark med fire deltagere.

Faktisk skulle Olympiakos vinde begge semifinaler over Aston Villa og slå Fiorentina i finalen for at forhindre de gode danske nyheder. Men det var lige nøjagtig, hvad der skete.

De første 90 minutter af finalen vil ikke gå over i fodboldhistorien som nogle af de mest mindeværdige.

Intensiteten på AEK Arena kunne man ikke klage over, men højdepunkterne var ikke mange.

Måske fordi der var så meget på spil. Fiorentina havde ikke vundet en titel i 23 år, og uden for Italien skulle man helt tilbage til 1960'erne for at finde fodboldklubben fra Firenzes seneste triumf.

Omvendt kunne Olympiakos blive den første græske klub, som vandt en europæisk turnering.

Fiorentina formåede at skrabe bolden i nettet efter ni minutter, men Nikola Milenkovic stod i offsideposition, og glæden blev hurtigt afløst af ærgrelse, da linjedommerens flag kom op.

Italienerne var farligst, og særligt Giacomo Bonaventura skyldte nok en enkelt scoring efter den første halve time.

Inden for få minutter fik han to store chancer, men midtbanespillerens forsøg var for slatne til at bringe Fiorentina i front.

Hvis første halvleg var relativt chancefattig, var anden halvleg decideret chanceforladt.

For den neutrale tilskuer var det vel stort set kun Christian Kouames chance med godt 20 minutter igen, som kunne få pulsen op.

Holdene stod godt imod hinandens styrker og virkede tilfredse med den forlængede spilletid, som da også kom.

Meget bedre blev det ikke i første halvdel af forlængelsen, men ud af det blå kom afgørelsen i anden.

Ayoub El Kaabi dukkede op på et indlæg og sørgede med et hovedstødsmål for ekstatisk jubel blandt de græske fans, som dog måtte vente et par minutter, før videosystemet VAR bekræftede scoringen.

Danske Oliver Christensen overværede hele finalen fra bænken hos Fiorentina, som gik fra banen som taber af finalen for andet år i træk.

/ritzau/