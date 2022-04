Kasper Hjulmand er en eftertragtet herre.

Det måtte han sande i kølvandet på den massive danske EM-succes i sommer, hvor Premier League-klubben Everton havde ham på sin liste over mulige træneremner.

En interesse, der var så konkret, at man forhørte sig i Lyngby om Hjulmand. Og nu er der et ledigt trænersæde i en af Europas klassiske storklubber, som flere eksperter mener, der står Kasper Hjulmand på.

Hollandske Ajax leder efter ny manager, efter det i denne uge stod klart, at klubbens cheftræner, Erik ten Hag, her i sommer skifter til Manchester United.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

I Holland har den tidligere landsholdsspiller Kenneth Perez allerede udpeget Hjulmand som kandidat. Den idé kan den danske legende og tidligere danske landstræner Morten Olsen se god logik i, siger han til B.T.

»Jeg kunne godt se det som et match, men vi skal jo ikke af med Kasper Hjulmand,« griner Olsen og tilføjer:

»Men han ville passe 100 procent til den klub. Det er der slet ingen tvivl om,« lyder det fra Olsen, der selv har en fortid som træner i Ajax.

Hjulmand er i øjeblikket udstyret med en kontrakt frem til sommeren 2024, og som B.T. tidligere har beskrevet, har han ingen frikøbsklausul i sin kontrakt. Det betyder, at Ajax ville skulle forhandle med DBU om at købe landstræneren fri, hvis det skulle komme så vidt.

Spørgsmålet er så, om Hjulmand overhovedet ville have lyst til at forlade det danske landstrænerjob, når VM i Qatar står for døren i december.

Men det ændrer ikke på, at han med sin spillestil vil være en oplagt kandidat til jobbet.

»Der er mange ligheder (mellem Hjulmand og Ajax, red.). Det er måden, Kasper har spillet på helt fra Nordsjælland-tiden. Ajax vil gerne være gode på bolden og dominerende. Fodbold har udviklet sig til en helt masse andet, som Ajax også har taget til sig med genpres og gode omstillinger. Ajax vil kun hente trænere, som de ved står for den filosofi. Det er uden tvivl,« siger Morten Olsen.

Tidligere landstræner Morten Olsen kunne godt se Hjulmand i Ajax. Foto: Claus Bech Vis mere Tidligere landstræner Morten Olsen kunne godt se Hjulmand i Ajax. Foto: Claus Bech

Hvis Ajax gav dig et kald og bad om en Hjulmand-anbefaling – hvad ville du sige?

»Det tror jeg ikke, jeg behøver at give, fordi de følger fodbold meget tæt. Trænere bliver fulgt på samme måde som fodboldspillere, så de ved alt om de navne, de kunne tænke sig.«

Skulle det ende med, at Hjulmand fik et tilbud fra Ajax, kender Morten Olsen selv alt for godt til situationen. Mens Olsen var dansk landstræner fra 2000 til 2015, var der flere gange bud fra Ajax.

»Jeg fik flere tilbud fra Ajax, der gerne ville gå med til, at jeg både var klub- og landstræner. Det gik DBU ikke med til, hvilket var forståeligt,« siger Olsen og fortsætter om det valg, han selv stod over for – og som Hjulmand måske endda selv skal tage.

»Det er et individuelt valg som træner. Nogle gange skal man hoppe på vognen, hvis man synes, det er ens drømmejob, men på den anden side er der mange danske trænere, der synes, at det er et drømmejob at være dansk landstræner. Sådan var det for mig i hvert fald,« forklarer han.

Kasper Hjulmand og landsholdets næste opgaver bliver til juni i Nations League, hvor man møder Frankrig, Kroatien samt Østrig over to omgange.