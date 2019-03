De positive Ole Gunnar Solskjær-vibration led endnu et knæk for Manchester United i aftenens FA Cup-kamp mod Wolverhampton.

Her vandt de undertippede underdogs en knusende flot og fortjent 2-1-sejr i kvartfinalen over Uniteds verdensstjerner efter en tempofuldt og stemningsmættet pokaldyst, som de kun kan leveres på de britiske øer.

Målene faldt i anden halvleg, hvor Wolverhampton på hjemmebane kæmpede bravt og klogt mod Manchester United i stærkeste opstiling. De blev sat ind af Raul Jimenez, Jota og Marcus Rashford.

Dermed har norske Ole Gunnar Solskjær tabt to kampe inden for en uge, efter at han ellers havde fået en historisk flot start på sin foreløbigt midlertidige managerkarriere i storklubben.

Ole Gunnar Solskjær. Foto: LINDSEY PARNABY Vis mere Ole Gunnar Solskjær. Foto: LINDSEY PARNABY

Raul Jimenez scoerer til 1-0. Foto: CARL RECINE Vis mere Raul Jimenez scoerer til 1-0. Foto: CARL RECINE