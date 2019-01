Fire ligakampe, fire sejre. Sådan lyder den indtil videre imponerende statistik for den nye Manchester United-manager, Ole Gunnar Solskjær, der i december overtog efter fyrede José Mourinho.

Onsdag blev det til fire på stribe for nordmanden, da udekampen mod Newcastle resulterede i en sejr på 2-0.

Sejrens sødme blev kun større, da Chelsea på hjemmebane blot fik 0-0 mod Southampton.

Dermed kom United tættere på fjerdepladsen, der giver en billet til Champions League. United har på sjettepladsen 38 point, mens Chelsea som nummer fire har 44. Arsenal har 41 point på femtepladsen.

Manchester United vandt for fjerde gang i træk med Ole Gunnar Solskjær som manager.

I de seneste kampe har United leveret sande målorgier, men i Newcastle havde holdet sværere ved at åbne modstanderen op.

Faktisk skulle der et målmandskiks til, før Manchester-holdet efter 63 minutters spil fik hul på bylden.

Den unge angriber Marcus Rashford hamrede et frispark af sted fra godt 30 meter, og Newcastle-keeper Martin Dúbravka fumlede en retur ud til den netop indskiftede Romelu Lukaku, der satte riposten ind til 1-0.

Ti minutter før tid kom Rashford selv på tavlen. I en hurtig kontra blev Newcastles forsvar spillet tyndt, og Alexis Sánchez, der også var blevet skiftet ind, fandt den helt frie Rashford, der sikkert fordoblede føringen.

Manchester United's English striker Marcus Rashford celebrates scoring his team's second goal during the English Premier League football match between Newcastle United and Manchester United at St James' Park in Newcastle-upon-Tyne, north east England on January 2, 2019.

Kort forinden havde Chelsea altså spillet 0-0 mod Southampton, der havde Jannik Vestergaard med i forsvaret i hele kampen, mens Pierre-Emile Højbjerg afsonede karantæne for det røde kort mod Manchester City.

Chelseas dansker, Andreas Christensen, så hele kampen fra bænken.

For en anden danskerklub, Huddersfield, blev trængslerne i bunden blot større, da bundkampen hjemme mod Burnley blev tabt 1-2.

Målmand Jonas Lössl, Mathias Jørgensen og Philip Billing fik alle fuld spilletid for Huddersfield, der allerede efter 41 minutter blev reduceret til ti spillere, da Christopher Schindler fik rødt kort.

Huddersfield har på sidstepladsen ti point med otte point op til redning efter 21 runder.

/ritzau/