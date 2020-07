Når Esbjerg fB i den kommende sæson skal spille i NordicBet Ligaen, bliver det med en ny mand på sidelinjen.

Klubben har hyret Olafur Kristjansson som ny cheftræner, lyder det i en pressemeddelelse.

»Olafur Kristjansson er en dygtig cheftræner, der har tydelige visioner med fodboldspillet og ved, hvad han vil, hvilket er vigtigt, når man står i spidsen for EfB. Vi har følt hinanden an gennem gode samtaler, og er sikre på, at vi er et godt match i forhold til, hvad vi gerne vil opnå som klub,« siger klubbens sportschef Jimmi Nagel Jacobsen.

Olafur Kristjansson har siden 2018 stået i spidsen for klubben FH i Island, og inden da var han cheftræner for Randers FC i Superligaen.

Han har første træning med truppen om små tre ugers tid, når de møder ind den 4. august efter en lille pause.

»Først og fremmest ser jeg meget frem til at komme i gang og blive en del af klubben og staben omkring holdet. Jeg kommer til en rigtig fodboldby, og der venter os en stor opgave i den kommende sæson, som vi i fællesskab skal løse, og det bliver en spændende rejse at være med på,« siger Olafur Kristjansson og fortsætter:

»Jeg er glad for, at EfB har vist mig tillid og tro på, at jeg kan være med til at rykke i den rigtige retning og indfri potentialet, og forhåbentligt er vi tilbage i Superligaen om et års tid. Det kommer dog ikke af sig selv, og alle skal bidrage hver dag, så vi kan lykkes med vores mission,« siger han.

I starten af juni kom det frem, at Lars Olsen havde valgt at stoppe som cheftræner efter blot 225 dage.

Lars Olsen nåede ikke engang at være træner for Esbjerg fB i et år, før han sagde op tilbage i juni. Foto: MIGUEL RIOPA Vis mere Lars Olsen nåede ikke engang at være træner for Esbjerg fB i et år, før han sagde op tilbage i juni. Foto: MIGUEL RIOPA

Det skyldtes manglende tillid fra den samlede spillertrup, fortalte Jimmi Nagel Jacobsen, og derfor havde Lars Olsen valgt at sige op.

»Jeg bliver ringet op mandag eftermiddag og får meldingen om, at truppen ikke mener, Esbjerg kan overleve i Superligaen med mig som træner. Derefter vælger jeg at stoppe med det samme. Det var den eneste udvej,« fortalte Lars Olsen til B.T.

Efterfølgende blev Troels Bech hentet ind som træneren, der skulle forsøge at holde Esbjerg i Superligaen. Og han var meget ærlig i forhold til, at han ikke skulle fortsætte i den næste sæson.

»Det er ikke planen. Men det var heller ikke planen for halvandet døgn siden, at jeg skulle køre fra træning lige nu. Der er ingen overvejelse fra min side af omkring næste sæson,« fortalte Troels Bech.