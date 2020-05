OL-guldvinderen Rebecca Adlington har omgivet sig med sin nærmeste under coronanedlukningen.

Det betyder, at hun i hjemmet i Manchester nu bor sammen med sin kæreste - og sin eksmand og deres fælles datter.

Og det er ifølge The Sun på grund af den fireårige Summer, at arrangementet er kommet i stand.

Rebecca Adlington har vundet to olympiske guldmedaljer (i 2008), hvor hun blev den første engelske svømmer i 20 år til at stå øverst på skammelen ved et OL.

Hun blev i 2014 gift med Harry Needs, men kun 18 måneder senere blev parret igen skilt.

De nåede dog at få datteren Summer, der blev født i sommeren 2015, og har siden bevaret et tæt forhold ifølge mediet.

'Jeg kunne ikke ønske at være fanget hjemme med andre end dem her,' som Harry Needs skriver på Instagram om at bo med sin ekshustru og hendes nye kæreste. Se opslaget nederst i artiklen

31-årige Rebecca Adlington er i dag kæreste med Andrew Parsons.