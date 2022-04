Den britiske tidligere OL-deltager Sam Quek hyldes nu for at give sine Instagram-følgere et særdeles ærligt indblik i sit liv som mor.

Den 33-årige hockeystjerne Sam Quek blev i slutningen af marts mor for anden gang, da hun og manden Tom Mairs bød velkommen til parrets anden datter.

Og den britiske atlet og tv-personlighed valgte fredag at dele én af hverdagens små udfordringer med sine næsten 200.000 Instagram-følgere.

Og billedet, som mange ammende mødre nok kan nikke genkendende til, møder stor sympati hos følgerne på det sociale medie.

»Velkommen til virkeligheden som nybagt mor,« skriver Sam Quek om billedet.

Og der er masser af opbakning at hente i kommentarfeltet

»Det fik mig til at grine så meget, og det bragte nogle lignende minder frem,« skriver en Instagram-bruger.

»Så forfriskende, at du har postet dette på de sociale medier – virkeligheden som mor er der ikke mange i din position, der viser, lyder det fra en anden.

»Ahhh, en ægte billede af moderskabet. Alt er ikke en dans på roser. Tak for at poste et ægte billede.«

»Fair play til dig for at poste dette. Det må være svært at vænne sig til,« konstaterer en Instagram-følger.

Sam Quek var en bærende spiller på det engelske hockeylandshold, der vandt guld ved OL i Rio de Janeiro 2016.

Hun har siden haft flere forskellige værtinde-tjanser på engelsk tv.