Den amerikanske fodboldstjerne Alex Morgan skal være mor for første gang.

Det afslører hun i et opslag på Twitter.

»Vi er allerede forelsket, og vi har ikke engang mødt hende endnu. Nyeste medlem af Carrasco-familien kommer snart,« skriver den dobbelte verdensmester. (Se opslaget i bunden af artiklen).

Til daglig danner Orland Pride-angriberen par med Servando Carrasco, der også er professionel fodboldspiller.

Parret oplyser desuden, at de skal være forældre for første gang i april - tre måneder før OL i Tokyo. Det er endnu uvist, om Morgan vil forsøge at blive klar til turneringen.

Det skriver The Guardian.

30-årige Alex Morgan er kendt som en af verdens bedste kvindelige fodboldspillere og var anfører, da USA ved sommerens VM i Frankrig gik hele vejen og tog guldet.

Her endte Morgan som delt topscorer ved turneringen med seks mål. Hun var desuden også på holdet, da USA i 2012 vandt OL-guld i London, ligesom hun også var med til at vinde VM i 2015.

Alex Morgan har scoret imponerende 107 mål i 169 kampe for det amerikanske landshold.