AaB-midterforsvareren Jores Okore har været et varmt salgsemne i sommerens transfervindue, hvor der har været forlydender om interesse fra flere forskellige klubber.

Den stærke midterforsvarer har et år tilbage af sin kontrakt, og en interesseret klub vil derfor kunne hente ham kvit og frit næste sommer.

Det faktum er AaBs sportsdirektør, Allan Gaarde, opmærksom på.

Mandag kunne han se Okore spille en god kamp og score et af målene, da AC Horsens på udebane blev slået med 5-0.

Jores Okore ved ikke selv, om han er i AaB, når transfervinduet lukker. Vis mere Jores Okore ved ikke selv, om han er i AaB, når transfervinduet lukker.

»Han er rigtig vigtig for os, men vi er godt klar over, at hvis vi skal have penge for ham, så er det i dette vindue, at der skal ske noget.«

»Vi vil rigtig gerne have ham, efter transfervinduet er lukket, men på den anden side er en del af vores strategi at sælge spillere. Derfor må vi se, hvad der sker med ham i løbet af den næste uge,« siger Allan Gaarde.

Sportsdirektøren fortæller desuden, at AaB i øjeblikket råder over for mange midterstoppere. Samtidig vurderer han, at det vil være vanskeligt at forlænge kontrakten med den tidligere Aston Villa-spiller.

Hovedpersonen tager selv spekulationerne med ophøjet ro efter sejren i Horsens.

»Jeg ved ikke, om jeg er i AaB, når transfervinduet er lukket. Jeg vil gerne til udlandet igen, og hvis muligheden kommer, så må vi tage den dér.«

»Hvis der ikke sker noget, så er jeg meget tilfreds med at blive i AaB og give den en skalle,« siger Jores Okore.

Jores Okore har tidligere begået sig i Premier League, hvor han tørnede ud for Aston Villa, inden han vendte hjem til FC København i 2016. I 2017 tog han videre til AaB.

/ritzau/