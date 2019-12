Zlatan Ibrahimovic vender hjem til den italienske storklub AC Milan.

Det bekræfter klubben fredag aften på sin hjemmeside.

Den 38-årige stjerneangriber har været rygtet til et hav af klubber, efter han forlod La Galaxy, men det blev altså AC Milan, der fik svenskerens underskrift på en fri transfer.

»Jeg vender tilbage til en klub, som jeg respekterer enormt og til en by, som jeg elsker. Jeg vil sammen med mine holdkammerater kæmpe for at ændre på denne sæsons kurs, og jeg vil gøre alt for at nå vores mål,« udtaler Zlatan Ibrahimovic til klubbens hjemmeside.

Han har således skrevet under på en kontrakt for resten af sæsonen, mens klubben har en option for et år yderligere.

Det stemmer godt overens med det La Gazzetta dello Sport tidligere i dag kunne beskrive.

De fortalte således, at svenskeren har skrevet under på en kontrakt for i første omgang seks måneder og siden med en klausul på et år. En aftale, der ifølge mediet skulle indbringe svenskeren godt 25 millioner kroner.

Zlatan spillede sidst i den stribede AC Milan-trøje tilbage i 2012. Her nåede han at spille i i to sæsoner, hvor det blev til 56 mål i 85 kampe.

Sådan så det ud, sidst Zlatan Ibrahimovic spillede i den italienske storklub. Foto: ALESSANDRO GAROFALO Vis mere Sådan så det ud, sidst Zlatan Ibrahimovic spillede i den italienske storklub. Foto: ALESSANDRO GAROFALO

Den tårnhøje angriber kommer til at bære trøje nummer 11 og kan gøre officielt comeback i klubben, når de den 6. januar tager imod Sampdoria på San Siro.

AC Milan har slet ikke kunnet få det til at fungere i denne sæson og ligger således kun på 11. pladsen efter 17 runder i Serie A.

Holdet tabte senest den sidste kamp før julepausen med 0-5 mod Atalanta.

Zlatan Ibrahimovic har tidligere spillet i Malmø, Ajax Amsterdam, Juventus, Inter, Barcelona, AC Milan, Paris Saint-Germain, Manchester United og LA Galaxy.