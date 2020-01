Angriberen Kamil Wilczeks skifte fra Brøndby til den tyrkiske fodboldklub Göztepe er officielt på plads.

Kamil Wilczeks skifte fra Brøndby til den tyrkiske fodboldklub Göztepe er endegyldigt bekræftet.

- Som offentliggjort i går tog Kamil Wilczek til Tyrkiet for at forhandle sine personlige vilkår på plads med tyrkiske Göztepe med henblik på et skifte.

- Tidligere i dag blev parterne enige om de personlige vilkår, og dermed er salget af den polske angriber endeligt bekræftet, oplyser Brøndby på sin hjemmeside.

Efter fire år i Brøndby-trøjen har klubben solgt angriberen til den tyrkiske klub, hvor Wilczek har skrevet under på en kontrakt, der løber frem til sommeren 2021.

Derudover har den tyrkiske klub sikret sig en option, der kan forlænge samarbejdet i yderligere et år.

Allerede tirsdag oplyste Brøndby, at klubben var enige med Göztepe om en aftale. I den forbindelse fortalte polakken, at han er stolt af sin tid i klubben på Vestegnen.

- Det er en ære, jeg altid vil have med mig, og især pokalfinalesejren i 2018 står for mig som et stort højdepunkt i min karriere.

- Nu håber jeg, at de sidste detaljer falder på plads på mit besøg dernede. Det har været vigtigt for mig, at klubben bliver kompenseret, sagde Wilczek.

Det er kun fire dage siden, at Brøndby solgte midtbanespilleren Dominik Kaiser, og dermed er de to mest scorende spillere i denne sæson væk.

Ud af de 37 mål, Brøndby har lavet i Superligaen, er de 25 sat ind af Wilczek og Kaiser.

Wilczek blev i 2018 og 2019 kåret som årets spiller i Brøndby og er noteret for 163 kampe og 93 mål.

/ritzau/