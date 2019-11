Viborg har dags dato ophævet kontrakten med Bernio Verhagen.

Fodboldklubben Viborg FF ophæver kontrakten med Bernio Verhagen med øjeblikkelig virkning.

Det bekræfter Nicolai Kristensen, kommunikationsansvarlig i Viborg FF, over for Ritzau.

- Vi har ophævet hans kontrakt i dag, siger Nicolai Kristensen.

Viborg har tidligere skrevet, at klubben føler, at den er blevet udsat for et svindelnummer, og at aftalen med Bernio Verhagen er lavet under falske forudsætninger.

/ritzau/