Præcis som B.T. kunne afsløre mandag aften, så kan Bernio Verhagen ikke længere kalde sig for Viborg-spiller.

1. divisionsklubben har tirsdag ophævet hollænderens kontrakt.

Det bekræfter Viborg FF til B.T.

'Viborg FF har pr. dags dato opsagt kontrakten med Bernio Verhagen efter gensidig aftale,' skriver klubben i et opslag på Twitter.

'Vi har for nuværende ikke yderligere kommentarer, da vores fokus er på at afslutte sæsonen på bedst mulig vis på torsdag mod Vejle.'

Mandag aften kunne B.T. fortælle, at Bernio Verhagen skulle have været til et møde i den midtjyske klub , men ligesom han ikke mødte op til et lignende møde i weekenden, var der ifølge B.T.s oplysninger heller ingen Bernio Verhagen at spore mandag i Viborg.

Det, og afsløringerne her på B.T. om, at Bernio Verhagen snød sig til Viborg ved hjælp af falske agenter og dokumenter, har nu fået Viborg til at træffe den endelige beslutning om at ophæve kontrakten.

Tidligere tirsdag kunne B.T. ligeledes afsløre, at Verhagens forklaring i et interview med Onside heller ikke holder vand.

VERHAGEN-SAGEN – Kidnapning, fusk og løgne De seneste dage har B.T. fokuseret på Viborg FF's mystiske hollænder. Læs blandt andet om: Kidnapningssagen – Bernio Verhagens chilenske kæreste anklager ham for at holde hende indespærret på et hotelværelse. Cv.-mystikken – ingen vil kendes ved spilleren Interview med Bernio Verhagen – han svarer på cv-mysteriet Viborg fortyder – klubben arbejder 'på en løsning på Verhagens fremtid' Verhagen og Viborg klapper i om mystisk agent Verhagen har snydt andre klubber ved at bruge falsk agent. Viborg blev lovet adgang til stort netværk og et snarligt salg af Verhagen. Efter flere dages afsløringer - Viborg fyrer Verhagen

For Viborg har aldrig været i kontakt med den agent, som Bernio Verhagen påstår at have brugt i forbindelse med skiftet til den danske 1. division. Det kan du læse mere om her.

Viborg har tidligere fortalt, at klubben føler, at de er blevet udsat for et svindelnummer, og at aftalen med fodboldspilleren er lavet under falske forudsætninger.

Dermed blev det altså blot til en enkelt træning med Viborgs proffer og utroligt mange overskrifter på Bernio Verhagens seneste fodboldeventyr.

Et eventyr, der har givet ham korte kontrakter i Moldova, Sydafrika, Chile og ikke mindst Viborg.