Hollandske Erik ten Hag er officielt ny manager for Manchester United fra sommeren 2022.

Det bekræfter United i en pressemeddelelse.

Den nuværende Ajax-træner har fået en kontrakt frem til sommeren 2025, hvorefter der er en option på yderligere et år, hvis opholdet i Manchester bliver en succes.

United meddeler, at enkelte detaljer omkring arbejdstilladelsen mangler, men det burde blot være formaliteter.

»I vores samtaler med Erik frem mod ansættelsen var vi dybt imponerede over hans langsigtede plan for at bringe Manchester United tilbage på det niveau, vi gerne vil være på, hans drive og hans vilje for at opnå det,« siger klubbens fodbolddirektør John Murtough.

Ten Hag synes selvsagt, at han får et job med store muligheder, men det bliver også svært at efterlade Amsterdam.

»Det bliver svært at forlade Ajax efter alle disse fantastiske år, og jeg kan forsikre fansene om, at jeg vil have fuld fokus på at færdiggøre sæsonen på en succesfuld måde, inden jeg tager til Manchester United,« siger han.

Ten Hag har været i Ajax siden 2017, hvor han kom til storklubben fra hollandske Utrecht. Den 52-årige hollænder har desuden en fortid som træner i Bayern München for klubbens andethold. Han har også en lang karriere bag sig som aktiv fodboldspiller.