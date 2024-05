Troels Bech er ny sportsdirektør i nedrykkede OB, der mandag morgen fyrede Björn Wesström som fodbolddirektør.

Troels Bech er ny sportslig leder i OB.

Klubben, der efter mange år i Superligaen lørdag rykkede ned, har ansat Bech som sportsdirektør, efter at fodbolddirektør Björn Wesström mandag morgen blev fyret, lyder det på OB's hjemmeside.

57-årige Troels Bech har et stort kendskab til OB. Han har således været cheftræner i klubben ad tre omgange.

Først fra 2000 til 2002, så fra 2004 til 2005 og senest fra 2012 til 2014. I den periode - fra december 2012 til juni 2013 - fungerede Bech ligeledes som sportsdirektør.

Efter at have forladt OB i 2014 blev Bech i sommeren 2015 ansat som sportsdirektør i Brøndby, et job han forlod ved udgangen af 2018.

Siden har Troels Bech blandt andet beskæftiget sig med at lave podcast, ligesom han har været på en jordomrejse med sin kone og deres tilsammen otte børn. Jordomrejsen blev dog afbrudt af coronapandemien.

Det muliggjorde, at han i sommeren 2020 kortvarigt var cheftræner for Esbjerg, hans seneste job inden for professionel fodbold. I juni 2023 indtrådte han som partner i et konsulentfirma.

/ritzau/