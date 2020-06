For 12 år siden sagde Troels Bech farvel til Esbjerg. Men det skulle vise sig at blive et 'på gensyn', for nu er han tilbage i den jyske klub.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra klubben.

Tirsdag kom det frem, at Lars Olsen var fortid i Esbjerg

»Jeg bliver ringet op mandag eftermiddag og får meldingen om, at truppen ikke mener, Esbjerg kan overleve i Superligaen med mig som træner. Derefter vælger jeg at stoppe med det samme. Det var den eneste udvej,« fortalte den nu tidligere Esbjerg-træner til B.T.

Han blev ansat i oktober 2019, og han nåede kun at stå i spidsen for Esbjerg i 225 dage.

Nu er det så 53-årige Troels Bech, der skal forsøge at redde Esbjerg fra at rykke ud af landets bedste række, og den første kamp er allerede i den kommende weekend.

Her kommer Randers på besøg i den første kamp i nedrykningsspillet, hvor Esbjerg derudover er i pulje med Hobro og AC Horsens.

Den jyske klub har lige nu 18 point, Hobro har 23 og Randers FC og AC Horsens har et solidt forspring - førstnævnte har 35 point, mens Bo Henriksens mandskab har 34 af slagsen.

Opdateres...