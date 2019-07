Den engelske højreback Kieran Trippier er ny spiller i Atlético Madrid, hvor han har fået en treårig kontrakt.

Atlético Madrid kommer fremover til at nyde godt af Kieran Trippiers gode sparketeknik.

Den engelske højreback har onsdag gennemført et klubskifte til den spanske hovedstadsklub fra Tottenham.

Det meddeler begge klubber på deres hjemmesider.

28-årige Trippier, der har fået en treårig kontrakt med Atlético, nåede at spille fire år i Tottenham, der købte ham i Burnley.

Englænderen fik sit helt store internationale gennembrud, da han under sidste års VM-slutrunde flere gange brillerede på dødbolde med præcise indlæg og farlige frispark.

Blandt andet i semifinalen mod Kroatien, hvor han scorede på direkte frispark.

Flere engelske medier mener at vide, at Atlético Madrid betaler 20 millioner euro (150 millioner kroner) for Kieran Trippier.

/ritzau/