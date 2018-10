Som B.T. tidligere kunne afsløre, er Thomas Frank ny cheftræner i den engelske klub Brentford FC.

Det skriver Championship-klubben på sin hjemmeside.

Thomas Frank overtager managerjobbet fra Dean Smith, der i sidste uge skiftede til Aston Villa fra samme liga.

Den tidligere Brøndby-træner har da også fungeret som midlertidig træner, siden Dean Smith skiftede, men nu kan han altså officielt kalde sig Brentfords nye manager.

We are delighted to announce Thomas Frank as our new Head Coach



https://t.co/ClbMBOHEeJ#BrentfordFC | #Beelieve pic.twitter.com/NdDs7NuO4R — Brentford FC (@BrentfordFC) 16. oktober 2018

Danske Rasmus Ankersen, der er sportsdirektør i Brentford, glæder sig da også over ansættelsen af Thomas Frank.

»Thomas kender klubbens strategi ind og ud, og han er både respekteret og støttet af spillere og personalet i klubben. Han har spillet en stor rolle i udviklingen af vores spillestil over de sidste par år, og vi tror på, at han er klar til jobbet som cheftræner,« siger han til klubbens hjemmeside.

Phil Giles, der udgør sportsdirektør-duoen i Brentford med Rasmus Ankersen, sætter også ord på, hvorfor valget faldt på Thomas Frank.

»Ras (Rasmus Ankersen, red) og jeg har brugt Deans (Smith, red.) afgang som en mulighed for at stoppe op og se, hvad vi har brug for i trænerstaben fremover. Vi føler, at klubben befinder sig i en god position, og vi mener ikke, det er tid til store forandringer. At forfremme Thomas til cheftræner sørger for, at vi bliver ved med at bygge på vores fundament,« siger han.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Thomas Frank har været i den engelske klub siden december 2016, hvor han indtil nu har fungeret som assistenttræner.

Dengang kom den danske træner til klubben efter en turbulent tid i Brøndby.

Her sagde han op som følge af 'Oscar-sagen', hvor Brøndby-bossen Jan Bech Andersen under aliasset 'Oscar' kritiserede Thomas Frank og den tidligere sportschef Per Rud.

Her blev Thomas Frank blandt andet kaldt 'en træner, der der aldrig havde trænet et seniorhold' og inkompetent.

Thomas Frank var cheftræner i Brøndby fra 2013 til 2016. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Thomas Frank var cheftræner i Brøndby fra 2013 til 2016. Foto: Jens Nørgaard Larsen

45-årige Frank var cheftræner for Brøndby fra 2013 til 2016 og har tidligere stået i spidsen for flere af Danmarks ungdomslandshold.

Brentford er i øjeblikket placeret på en syvendeplads i den næstbedste engelske række.

Det er blot ét point efter sjettepladsen, der giver adgang til playoff-kampene om oprykning til Premier League.