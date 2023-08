Som B.T. tidligere tirsdag kunne afsløre, skifter den danske landsholdsspiller Thomas Delaney fra Sevilla til Anderlecht på en etårig lejeaftale.

Det bekræfter den belgiske storklub på klubbens hjemmeside.

Dermed bliver han holdkammerat med landsmændene Kasper Dolberg og Anders Dreyer.

B.T. kunne også tidligere fortælle, at Anderlecht har sikret sig en købsoption, så de om et år kan købe ham fri på en kontrakt, der gælder til sommeren 2026.

Selvom FC København har ligget i forhandlinger med Sevilla om en lejeaftale, er det nu en kendsgerning, at den 31-årige midtbanespiller ikke vender hjem til dansk fodbold.

»Vi er meget glade for at tilføje Thomas til vores trup. Han har lederegenskaber, han bringer sin erfaring med sig på et meget højt internationalt niveau, og han kan hjælpe os med at finde den rette ro på vores midtbane,« siger den danske sportschef i Anderlecht, Jesper Fredberg, til klubbens hjemmeside.

Også Thomas Delaney selv er begejstret for skiftet til den belgiske storklub:

»Jeg er beæret over at repræsentere denne klub. Jeg har kendt Anderlecht i lang tid, og jeg havde både Ariel Jacobs og Brian Riemer (cheftræner i Anderlecht, red.) som trænere i FC København. Jeg vil gerne bringe min erfaring og energi til gruppen og bidrage til den vindermentalitet.«