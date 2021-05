Premier League-kampen mellem Manchester United og Liverpool er udsat på grund af tilskuerprotester på Old Trafford.

Det oplyser Premier League på deres hjemmeside.

'Efter en sikkerhedsbrist på Old Trafford kan vi bekræfte, at kampen Manchester United mod Liverpool ikke begynder 16.30.

Aflysningen sker efter, at flere tusinde United-fans er samlet ude foran Old Trafford. De rasende fans protesterer mod den amerikanske Glazer-familie, der ejer Manchester United. Tidligere på eftermiddagen brød United-fans ind på banen på det historiske stadion, hvor de kastede med kameraudstyr, tændte romerlys og kravlede rundt i målenes net.

Soccer Football - Manchester United fans protest against their owners before the Manchester United v Liverpool Premier League match - Old Trafford, Manchester, Britain - May 2, 2021 Fans and Police clash as Manchester United fans protest against their owners before the match Action Images via REUTERS/Carl Recine Foto: CARL RECINE Vis mere Soccer Football - Manchester United fans protest against their owners before the Manchester United v Liverpool Premier League match - Old Trafford, Manchester, Britain - May 2, 2021 Fans and Police clash as Manchester United fans protest against their owners before the match Action Images via REUTERS/Carl Recine Foto: CARL RECINE

Det er angiveligt fortsat meningen, at kampen skal afvikles søndag.

Lige nu opholder begge mandskaber dog sig stadig på deres hotel, selvom kampen var sat til at blive fløjtet i gang klokken 17.30 dansk tid.

Kampens dommer, Michael Oliver, er ankommet til Old Trafford. Han har været inde på banen og inspicere den efter optøjerne.

Engelske medier beretter om, at politiet i øjeblikket forsøger at skubbe de mange United-fans væk fra stadion.

This might be done. Mounted police now by the East Stand pushing back fans. pic.twitter.com/Lek7Syb8A1 — Carl Anka (@Ankaman616) May 2, 2021

Den tidligere Manchester United-spiller og nuværende fodboldekspert Gary Neville fastslår, at søndagens protester er en direkte konsekvens af den kontroversielle beslutning.

»Der er en generel mistillid og modvilje mod ejerne, men folk protesterede ikke, før dette skete.«

»Glazer-familien gik sammen med en række andre klubejere i dette land bag om ryggen på alle for at kunne stikke af med kronjuvelerne. I dag har vi set folk protestere mod det,« siger Gary Neville til Sky Sports.