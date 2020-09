Han har kun været i FCK et år, og nu bliver han lejet ud.

Michael Santos skal en tur til den spanske La Liga 2-klub CD Leganés på et lejeophold.

Det oplyser FCK, der også fortæller, at der er tale om en aftale, der indtil videre gælder for den kommende sæson.

»Vi er faktisk meget tilfredse med Michael og synes, at han har gjort det godt. Han var blandt en stor del af forklaringen på, at vi kom i Europa League-gruppespillet sidste sæson, hvor han nærmest kom direkte fra lufthavnen og ind på holdet og gjorde en forskel,« siger Ståle Solbakken.

Allerede efter søndagens kamp mod OB, fortalte nordmanden, at Michael Santos ikke var med i truppen, da han var rejst til Spanien.

»Det er leje med muligt salg, hvis det går igennem,« fortalte Ståle Solbakken.

Uruguayeren blev hentet af Ståle Solbakken, da nordmanden mod slutningen af sidste års sommertransfervindue pludselig blev ramt af skader til Dame N'Doye og Jonas Wind i angrebet.

Det fik nordmanden til at kigge mod Michael Santos, som han allerede et år inden da havde forsøgt at lokke til klubben som et af de dyreste indkøb nogensinde. Der skulle gå et år, før Santos var klar til den tur mod nord, men det blev aldrig nogen stor succes.

Michael Santos bliver lejet ud. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Michael Santos bliver lejet ud. Foto: Liselotte Sabroe

Og nu står klubben i en situation, hvor Jonas Wind er blevet klar igen, og der er kommet andre til.

»Kamil Wilczek er kommet til, og det gør, at Michael ville spille en mindre rolle. Det kombineret med økonomiske hensyn gør, at dette er en god løsning for begge parter,« siger Ståle Solbakken.

Michael Santos har spillet 36 kampe og scoret ni mål for hovedstadsklubben, og om det bliver til mere, må tiden vise.

»Jeg vil selvfølgelig gerne spille en masse kampe, og Ståle har været helt ærlig og fair overfor mig. Jeg glæder mig til at komme tilbage til Spanien, hvor jeg før har haft det godt, og så må vi se, hvad fremtiden bringer efter det,« siger Michael Santos til klubbens hjemmeside.