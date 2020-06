Midtbanespilleren Mads Emil Madsen fortsætter karrieren i Lask Linz. Han forlader dermed nedrykkeren.

Silkeborg-anfører Mads Emil Madsen skifter til østrigske Lask Linz efter sæsonen.

Det skriver Silkeborg på klubbens hjemmeside.

Allerede i sidste uge meldte superliga-nedrykkeren ud, at anføreren var solgt, men de sidste detaljer er først faldet på plads nu, og spillerens nye klub er først offentliggjort mandag.

»Jeg har haft nogle fantastiske år i SIF og har meget at takke klubben for. Men jeg har også på det seneste kunnet mærke, at tiden er inde til at prøve mig selv af på et højere niveau.«

»Derfor er jeg også glad for, at det hele nu er faldet på plads,« siger 22-årige Mads Emil Madsen til Silkeborgs hjemmeside.

I øjeblikket er Lask Linz på en tredjeplads i den østrigske Bundesliga.

Mads Emil Madsen har indtil videre spillet 68 kampe og scoret 4 mål for Silkeborg.

»Det er med både glæde og vemod, vi tager afsked med Mads Emil, for han har udviklet sig til et spillemæssigt omdrejningspunkt på vores hold og er en fornem repræsentant for klubben,« siger Silkeborgs sportschef, Jesper Stüker.

»Men det er en del af vores strategi, at vores talenter skal videre, når tiden er til det, og tilbuddet er rigtigt.«

»Begge forudsætninger er opfyldt her, samtidig med at det har været et stort ønske fra Mads Emil at teste talentet af i en udenlandsk klub,« siger Stüker.

Kontrakten med Lask Linz træder i kraft 3. august, meddeler Silkeborg.

/ritzau/