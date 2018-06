Riza Durmisis fremtid er lyseblå. Som B.T. har afsløret tidligere skifter danske Riza Durmisi fra Betis Sevilla til storklubben SS Lazio i Serie A. Det er netop nu blevet officielt, meddeler Rom-klubben.

Der er tale om et gigantisk skifte efter danske forhold. B.T. kunne afsløre tidligere på ugen, at Riza Durmisi næsten kan se frem til at ramme trecifret i millionklassen, bare i løn.

I Spanien betaler klubberne skat før udbetaling af lønnen, og her får han i øjeblikket 4,5 millioner kroner på kontoen om året, mens Lazio får en udgift på 12,5 millioner euro, godt 93 millioner kroner, i løn til Durmisi over de næste fem år. Det er uden bonusser.

Et økonomisk plaster på såret for den danske landsholdsspiller, som blev vraget til den danske VM-trup af landstræner Åge Hareide. Her taler Riza Durmisi ud om skuffelse over ikke at komme med til VM.

UFFICIALE



Riza #Durmisi è un nuovo calciatore de #LaPrimaSquadraDellaCapitale! #WelcomeDurmisi https://t.co/pTKCEVScbR pic.twitter.com/64gDfCuNAt — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) June 22, 2018

Ifølge B.T.s oplysninger har SS Lazio over flere uger gjort tilnærmelser og forsøgt at få Durmisi tilknyttet, og den italienske topklub har længe været enig med Real Betis om en transfer på syv millioner euro, godt 52 millioner kroner, med en videresalgsklausul på 15 procent.

Men det er ikke kun Durmisi og Betis, som kan se frem til at tjene penge på handlen. Også Brøndby, der solgte ham for to år siden til La Liga-klubben, kan ifølge BTs oplysninger se frem til en stor portion penge, da 20 procent af overgangssummen skal til den danske klub.