Julen Lopetegui er færdig som træner i Real Madrid.

Det oplyser den spanske storklub på sin hjemmeside mandag aften.

'Efter et møde i dag den 29. oktober 2018 er bestyrelsen i Real Madrid blevet enige om at ophæve samarbejdet med Julen Lopetegui,' skriver den spanske klub i en pressemeddelelse.

Grunden er, at resultaterne ikke har været gode nok, og derfor siger klubben farvel til Lopetegui.

Real Madrid fik en ordentlig lussing mod FC Barcelona. 1-5 lød nederlaget. Foto: JOSEP LAGO Vis mere Real Madrid fik en ordentlig lussing mod FC Barcelona. 1-5 lød nederlaget. Foto: JOSEP LAGO

'Klubben vil gerne sige tak til Julen Lopetegui og hele hans tekniske team for deres arbejde og indsats, og vi ønsker dem det bedste i deres professionelle karriere.'

Real Madrid oplyser, at det er Santiago Solari, der er træner for klubbens B-hold, der overtager tøjlerne fra tirsdag, oplyser klubben. Det er dog midlertidigt, skriver Real Madrid.

Hvem der skal overtage permanent, vides altså ikke endnu.

En af de nævnte kandidater har været Antonio Conte, men mandag aften skrev flere spanske medier, at flere spillere i Real Madrid ikke ønsker ham som træner.

FC Barcelona fik i den grad skovlen under Real Madrid i weekendens kamp. Foto: MARTA PEREZ Vis mere FC Barcelona fik i den grad skovlen under Real Madrid i weekendens kamp. Foto: MARTA PEREZ

Julen Lopetegui nåede blot at stå i spidsen for Real Madrid i 14 kampe, før han fik sparket. Og hans tid i den spanske storklub er langt fra gået som forventet.

Efter 10 kampe i den bedste spanske rækker ligger Real Madrid som nummer 9 med blot 14 point. Det er 7 point færre end ærkerivalerne fra FC Barcelona, som vandt 5-1 over Real Madrid i søndags.

Og allerede efter den kamp begyndte rygterne at florere på det kraftigste: Julen Lopetegui ville få sparket mandag efter blot fire sejre i den bedste spanske række.

Og det er altså også sket nu for Julen Lopetegui, der efter at have været spansk landstræner overtog tøjlerne fra Zinedine Zidane i sommer. Et af de helt store problemer for Real Madrid denne sæson har været at score mål. For her er det blot blevet til 14 af slagsen, og til sammenligning har rivalerne fra FC Barcelona lavet dobbelt så mange.