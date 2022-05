En længere saga er nu afgjort.

Den franske superstjerne Kylian Mbappé bliver i Paris Saint-Germain, der har forlænget den kontrakt, som ellers ville udløbe med næste måneds udgang.

I en video med stjernen selv, stående på toppen af PSG's stadion Parc des Princes, bliver det bekræftet af klubben.

»Det her er mit hjem, min by, som jeg hele tiden har sagt. Jeg vil fortsætte i Paris Saint-Germain for at vinde titler sammen,« siger den 23-årige franske landsholdsangriber.

Som længe har været rygtet til Real Madrid, men i sidste ende valgte PSG.

Den store nyhed vækker efter den lange kamp for underskrivelsen stor begejstring hos den franske klubs præsident, Nasser Al-Khelaifa.

»Jeg er stolt af at give jer en smuk nyhed. KKylian Mbappéhar underskrevet til juni 2025 med Paris Saint-Germain,« siger den rige ejer af klubben.

Storklubben har måttet punge helt uhørt ud for at komme hertil.

Kylian Mbappé får alene for sin underskrift omkring en milliard kroner, mens han kan se frem til en årsløn på 750 millioner kroner efter skat.

Så der var lidt at lokke med.