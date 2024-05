Ægteskabet varede kun en sæson - og nu er det allerede slut.

For argentinske Mauricio Pochetttino er færdig som cheftræner i Chelsea.

Det skrev flere medier, og kort efter blev meldingen bekræftet af klubben selv.

Bruddet er sket efter gensidig aftale, og det sker med øjeblikkelig virkning.

'På vegne af alle i Chelsea vil vi udtrykke vores taknemmelighed for Mauricio for hans arbejde denne sæson. Han vil være velkommen tilbage på Stamford Bridge når som helst, og vi ønsker ham alt det bedste i hans fremtidige trænerkarriere,' siger sportsdirektørerne Laurence Stewart og Paul Winstanley.

Hovedpersonen selv har også et par ord til bruddet.

Han er dog meget fåmælt i klubbens udtalelse.

'Tak til Chelseas ejer og sportsdirektører for at have givet mig muligheden for at være en del af klubbens historie. Klubben ligger nu godt i forhold til at stryge frem i Premier League og i Europa i de kommende år,' siger Mauricio Pochettino.

Chelsea sluttede godt af i Premier League og høstede mange point sammen i foråret, men endte alligevel på en skuffende sjetteplads i den engelske liga på grund af en dårlig start på sæsonen.

Pochettino, der tidligere har været cheftræner i Espanyol, Southampton, Tottenham og Paris Saint-Germain, havde kontrakt med London-klubben i et år endnu.

