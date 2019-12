Fra årsskiftet hedder OBs nye sportschef Michael Hemmingsen.

Han vender efter 10 år tilbage til klubben, hvor han tidligere har været både spiller og træner.

Superligaklubben skriver fredag på sin hjemmeside, at han afløser den afgående sportsdirektør Jesper Hansen.

»I et interessant felt af spændende kandidater, var Michael Hemmingsen vores førstevalg. Ud over at kende klubben, kulturen og omgivelserne fra sine mange år i Ådalen, har han både som spiller og træner vist stor fodboldfaglighed og stærke lederegenskaber. Desuden kender han branchen og har et rigtigt godt netværk,« siger Niels Thorborg, der er bestyrelsesformand i selskabet bag OB, Odense Sport & Event:

Er Michael Hemmingsen den rette sportsdirektør for OB?

»Derfor er vi sikre på, at Michael er den rigtige til at bygge videre på det fundament, der er blevet skabt de senere år. Vi har fået udviklet en stærk kultur omkring ligatruppen og akademiet, som skal fortsætte. Michael skal naturligvis også fokusere på at udbygge sine og OB’s relationer til relevante agenter, så han i samarbejde med sportsudvalget kan sammensætte den stærkest mulige spillertrup.«

52-årige Michael Hemmingsen har aldrig tidligere været sportslig leder i en fodboldklub, men han har været træner i SønderjyskE, Randers FC, FC Vestsjælland og senest Næstved.

»Jeg er fantastisk glad for den udfordring, jeg har fået i OB. Det er en drøm, for OB er min klub, og jeg glæder mig virkelig over at være tilbage i klubben, som i min optik har et top 6-mandskab,« siger Michael Hemmingsen:

»Set udefra har OB udviklet sig i en spændende retning. Talentmassen, der er skabt på akademiet, er bedre end nogensinde, og med bygningen af nyt superligahus i Ådalen kommer faciliteterne også helt i top. Samtidig har jeg fået lov til at kigge ind i det arbejde, der allerede er lavet i forhold til det kommende transfervindue, og det ser særdeles spændende ud.«

Jesper Hansen meddelte allerede for flere måneder siden, at han ville stoppe efter januars transfervindue.

Den plan bliver der ikke lavet om på.

Det betyder, at den nuværende sportsdirektør og den kommende sportschef i hele måneden begge vil styre klubben i kulisserne.

OB ligger i øjeblikket nummer nummer ni i Superligaen, men der er kun ét point op til top-seks, der giver adgang til det afsluttende mesterskabsslutspil.