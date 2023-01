Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den franske fodboldklub Nice fyrer cheftræner Lucien Favre.

Det oplyser klubben på sin hjemmeside, og det betyder, at Danmarks landsholdskeeper Kasper Schmeichel får ny træner.

Allerede tidligere mandag forlød det, at schweizeren havde fået en fyreseddel. Det meldte det franske medie L'Equipe.

Udskiftningen på trænerbænken kommer to dage efter en fadæse for Nice, der blev uppercuttet ud af den franske pokal af miniputholdet Le Puy-en-Velay - et hold, der huserer i den tredjebedste række i Frankrig.

Kasper Schmeichel stod på mål i hele kampen og kunne altså ikke sætte en stopper for den ene scoring, der afgjorde kampen til det undertippede holds fordel.

Generelt har sæsonen været en blandet omgang for ambitiøse Nice.

I Ligue 1 ligger holdet nummer 11 og er langt fra de europæiske pladser længere oppe i tabellen.

I Conference League, der er den tredjebedste europæiske klubturnering, er det gået lidt bedre, og holdet møder i foråret en endnu unavngiven modstander i ottendedelsfinalerne.

Schweiziske Lucien Favre har været træner i Nice siden sommeren 2022. Han var også træner i klubben fra 2016 til 2018.

Hans karriere som træner toppede, da han fra 2018 til 2020 var træner i tyske Borussia Dortmund.

Nice har også den danske angriber Kasper Dolberg på kontrakt. Han er lige nu udlejet til Hoffenheim i Tyskland.