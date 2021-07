Den tidligere landsholdsangriber Nicolai Jørgensen skifter fra hollandske Feyenoord til Kasimpasa i Tyrkiet, som B.T. allerede kunne afsløre onsdag.

Det oplyser den tyrkiske klub på sin Twitter-profil.

»Da Nicolai tidligere på sommeren indikerede, at han ville prøve noget nyt, kiggede vi os sammen om efter en god løsning,« siger den tidligere danske landsholdskæmpe Frank Arnesen, der er teknisk direktør i Feyenoord.

B.T. kunne onsdag fortælle, at danskeren var blevet løsrevet fra sin kontrakt i sin hollandske klub for at skrive under med Istanbul-klubben, der i sidste sæson sluttede på en 14. plads.

Foto: PIETER STAM DE JONGE Vis mere Foto: PIETER STAM DE JONGE

Ifølge B.T.s oplysninger har den 30-årige angriber skrevet under på en treårig kontrakt.

Nicolai Jørgensen har haft en blandet tid i Holland. Han skiftede til Feyenoord for fem år siden og blev med det samme en stor profil.

I sin første sæson scorede han 21 kasser i den bedste hollandske række og var på den måde afgørende for, at Feyenoord blev hollandsk mester.

I den efterfølgende sæson var han knap så flittig foran mål, men der var alligevel interesse fra engelsk fodbold, hvor Newcastle stod klar med en stor kontrakt.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Feyenoord var dog ikke interesseret i at sælge sin danske angriber, og alle bud fra Newcastle blev derfor afvist. Det skuffede Jørgensen, har han senere fortalt.

Den danske angriber har desuden bøvlet en del med skader, og siden det mislykkede skifte til England har han aldrig nået samme niveau som i den første sæson i Holland.

Det har blandt andet betydet, at Nicolai Jørgensen har mistet sin plads på det danske landshold, som han senest optrådte for i sommeren 2019.

Han har i alt spillet 39 landskampe og scoret ni mål i den røde trøje.