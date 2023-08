Fodboldklubben Al-Hilal fra Saudi-Arabien præsenterer i en video på sociale medier brasilianske Neymar i klubbens trøje. Han skifter fra PSG.

Ifølge transferguruen Fabrizio Romano får rekordløn på 300 millioner dollar - svarende til over to milliarder kroner - over to år.

Han skriver videre på det sociale medie X - tidligere Twitter - at aftalen var indtil 2025 og lønpakken kan stige til 400 millioner dollar - svarende til næsten tre milliarder kroner - med forskellige bonusser og kommercielle aftaler.

»Jeg er her i Saudi-Arabien. Jeg er Hilal,« lyder det fra den brasilianske stjerne i videoen, som du kan se herunder:

I am here in Saudi Arabia, i am HILALI @neymarjr #AlHilal

pic.twitter.com/q7VUhf0FnQ — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) August 15, 2023

Dermed bliver 31-årige Neymar den seneste i rækken af store fodboldnavne, der har byttet europæiske topligaer ud med den saudiarabiske.

Han skifter fra Paris Saint-Germain, som han har spillet for siden 2017.

Dengang blev han den dyreste fodboldspiller i historien, da FC Barcelona fik 222 millioner euro - omkring 1,65 milliarder kroner - i handlen.

Rekorden står stadig.

Det var lidt af en bombe, da Cristiano Ronaldo i slutningen af 2022 skiftede Manchester United ud med Al Nassr.

Men særligt i sommerens transfervindue har fodboldspillere på stribe søgt mod de lukrative kontrakter i Saudi-Arabien.

Listen over profiler, der har fået kontrakt i landet, tæller blandt andre Ballon d'Or-vinderen Karim Benzema, verdensmesterkollegaen N'Golo Kanté og tidligere Liverpool-general Jordan Henderson.

I løbet af sommeren har Al-Hilal selv tilknyttet Malcom, Ruben Neves og Kalidou Koulibaly fra væsentligt større ligaer.

Ifølge adskillige medier må klubben slippe i omegnen af 90 millioner euro for Neymars arbejdskraft. Det svarer til cirka 670 millioner kroner.

På sin hjemmeside takker PSG Neymar for hans seks år i den franske hovedstad.

»Det er altid svært at sige farvel til en fantastisk spiller som Neymar, en af de bedste i verden,« siger klubpræsident Nasser Al-Khelaifi.

Neymar tager fra Frankrig med fem franske mesterskaber, men det lykkedes aldrig at opnå klubbens helt store mål, nemlig at vinde Champions League.

Alligevel har han en stor stjerne i klubben.

»Jeg vil aldrig glemme den dag, han ankom til Paris Saint-Germain, og hvad han har bidraget med i klubben og i vores projekt over de seneste seks år,« lyder det fra Nasser Al-Khelaifi.