Julian Nagelsmann skifter til Bayern München efter denne sæson.

Det melder Red Bull Leipzig, trænerens nuværende arbejdsgiver, på sin hjemmeside.

Bayern München har nu også bekræftet handlen, og Julian Nagelsmann har sat sin underskrift på en femårig kontrakt, der varer indtil sommeren 2026, og ifølge flere medier bliver træneren solgt for et enormt millionbeløb.

Faktisk det største nogensinde.

Julan Nagelsmann (tv.) efterfølger Hansi Flick (th.) som træner i Bayern München. Foto: CHRISTOF STACHE Vis mere Julan Nagelsmann (tv.) efterfølger Hansi Flick (th.) som træner i Bayern München. Foto: CHRISTOF STACHE

Bild melder eksempelvis, at Julian Nagelsmann bliver hentet for et beløb, der inklusivt bonusser kan lande på 25 millioner euro (svarende til cirka 185 millioner kroner). Det er kan blive 10 mere end André Villas-Boas, som blev hentet fra Porto til Chelsea i 2011.

Den 33-årige Nagelsmann skifter til den tyske storklub ved udgangen af denne sæson og har kontrakt fra 1. juli, og ingen af klubberne har meldt noget officielt ud omkring overgangssummen.

»Jeg vil forlade RB Leipzig med et tungt hjerte,« siger Julian Nagelsmann til Red Bull Leipzigs hjemmeside.

»Jeg har dog aldrig lagt skjul på, at jeg er tiltrukket af stillingen som træner i FC Bayern München, og jeg ville være glad for at tage jobbet, hvis muligheden bød sig.«

Blå bog - Trænerkometen Julian Nagelsmann Navn: Julian Nagelsmann.

Født: 23. juli 1987 (33 år).

Fødested: Landsberg am Lech.

Nationalitet: Tysk.

Position som aktiv: Central forsvarsspiller.

Karriere som træner: 2008-2010: U17-træner i 1860 München. 2010-2012: U17-træner i Hoffenheim. 2013: Assistenttræner i Hoffenheim. 2013-2016: U19-træner i Hoffenheim. 2016-2019: Cheftræner i Hoffenheim. 2019-2021: Cheftræner i RB Leipzig. 2021-: Cheftræner i Bayern München.

Meritter som træner: Kåret som årets bundesligatræner (2017). Semifinale i Champions League (2020). Tysk U19-mester (2014).

Kilder: Transfermarkt.com, Red Bull. /ritzau/

Også CEO i Leipzig Oliver Mintzlaff deler nogle ord på Leipzigs hjemmeside om afgangen.

»Julian Nagelsmann henvendte sig til os og fortalte os åbent, at det var en livslang drøm for ham at blive træner i Bayern München, og at han gerne ville flytte til München efter denne sæson, hvis muligheden opstod,« forklarer han.

»Dette stærke ønske fra Julian betød, at vi efter intensive drøftelser valgte at åbne døren for det, hvis visse betingelser var opfyldt. Det lykkedes os i forhandlinger med de ansvarlige fra Bayern, så det matchede vores økonomiske forventninger.

Julian Nagelsmann blev den yngste cheftræner nogensinde i Bundesligaen, da han blev træner for Hoffenheim i 2016 som kun 28-årig.

Han tager over i Bayern München som følge af, at den nuværende træner Hansi Flick gerne ville løsrives fra sin kontrakt, der ellers løber til sommeren 2023.