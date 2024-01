Den danske landsholdsangriber Nadia Nadim skifter til AC Milan.

Det oplyser klubben lørdag formiddag på sin hjemmeside.

Nadia Nadim har skrevet under på en kontrakt med den italienske storklub, der gælder for resten af sæsonen.

Hun får nummer otte på ryggen for AC Milan, som lige nu kæmper lidt med resultaterne i Serie A.

Foto: Em Dash/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Em Dash/Reuters/Ritzau Scanpix

Lige nu er AC Milan i en resultatmæssig krise, der gør klubben er placeret tredjesidst i tabellen og har svimlende 23 point op til Roma på førstepladsen.

Den 36-årige danske landsholdsangriber skal nu forsøge at hjælpe italienerne ud af den krise, hvor det blot er blevet til 15 scoringer i 13 kampe for storklubben.

Nadia Nadim skifter til den italienske klub efter et ophold i amerikanske Racing Louisville FC, der blev afsluttet i efteråret efter godt et par år plaget af et par alvorlige skader.

Angriberens cv tæller også ophold i Skovbakken, Fortuna Hjørring, Portland Thorns, Manchester City og Paris Saint-Germain.

Den mangeårige landsholdsangriber har repræsenteret det danske landshold 105 gange, hvor hun har scoret 38 mål.