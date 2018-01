Fodboldspilleren Morten "Duncan" Rasmussen skifter fra AGF til polske Pogon Szczecin på en halvandet år lang kontrakt, meddeler den polske klub.

Det meddeler den polske klub på sin hjemmeside.

Angriberen, som med 145 mål er den mest scorende nogensinde i Alka Superligaens historie, bestod tirsdag lægetjekket hos Pogon Szczecin.

LÆS OGSÅ: Bekræftet: AGF-ikon er til lægetjek i polsk bundklub - forholdet til klub-direktør ødelagde alt

Klubben er sidst i den polske liga med 17 point for 21 kampe.

I januar 2016 - ti år efter at han havde forladt AGF - blev "Duncan" præsenteret som spiller i den aarhusianske klub.

LÆS OGSÅ: Bombe i AGF: Ikon forlader træningslejr - forhandler med udenlandsk klub

Her havde han forventet at slutte sin karriere, men nu stikker han som 32-årig igen til udlandet.

/ritzau/

ØVERST PÅ SIDEN KAN DU SE EN VIDEO, HVOR MORTEN 'DUNCAN' RASMUSSEN GØR SIG OVERVEJELSER OM SIN VINDERMENTALITET

Sådan skriver BT om transfers BT dækker alle aktiviteter i transfervinduet intenst - fra en given klubs indledende interesse for en spiller over sammenbrudte forhandlinger til gennemførte klubskifter. Vores ambition er selv at være først med nyheder på alle parametre. Nogle gange bliver historierne til ved hjælp af åbne kilder, andre gange ved hjælp af anonyme kilder. Historier, der bygger på anonyme kilder, er altid godkendt på chefniveau.

Vi citerer gerne udenlandske mediers historier om internationale transfers og vurderer hver gang mediets troværdighed generelt og/eller i forhold til den pågældende spiller/klub.

Vi citerer gerne udenlandske og danske mediers historier om danske spillere, men først når vi har vurderet mediets troværdighed og forsøgt at indhente en kommentar fra spilleren, klubben eller en mellemmand.