19-årige Mohamed Daramy er nu Ajax-spiller.

FC København meddeler lørdag, at klubben har solgt offensivprofilen til den hollandske storklub.

Allerede søndag i sidste uge meddelte klubberne, at man var enige om et salg, men det ville ikke blive effektueret før tidligst i slutningen af denne uge. Og det er nu sket.

B.T. kunne allerede søndag afsløre, at Ajax var blevet enige med FC København om et køb af det 19-årige stjerneskud.

Ajax oplyser, at man giver 12 millioner euro, knap 90 millioner kroner, for 19-årige Mohamed Daramy.

Prisen kan stige med yderligere en million euro, hvis Mohamed Daramy lever op til forskellige forventninger.

Ifølge FCK er det den største transfer i klubbens historie.

'Det var ikke vores plan, at Mohamed skulle sælges denne sommer,' siger FCK's sportsdirektør, Peter Christiansen, til klubbens hjemmeside og uddyber:

'Vi havde gerne beholdt ham længere, men buddene på ham blev ekstraordinært store, og Mohamed og hans repræsentanter har gjort det klart, at de ønskede det her skifte.'

Mohamed Daramy melder selv, at han med skiftet glæder sig til nye udfordringer.

'Det er en meget speciel dag for mig. Jeg har været i klubben i lang tid og elsket at være her,' siger Daramy og tilføjer:

'Jeg føler dog også, at jeg er klar til en ny udfordring, og jeg har hele tiden sagt, at jeg var interesseret i at komme afsted, hvis den rigtige mulighed dukkede op til mig.'

B.T. har også kunne fortælle, hvordan den hollandske storklub snød belgiske Club Brugge i jagten på den eftertragtede dansker.

Kort efter B.T. kunne afsløre Club Brugge havde budt cirka 90 millioner kroner på Daramy, gik det op for Ajax, at de nu måtte slå til, hvis ikke de ville misse muligheden for at hente det 19-årige stortalent til klubben.

Den danske Ajax' scout, John Steen Olsen, blev derfor sendt i byen for at sikre, at Mohamed Daramy blev hentet til de hollandske mestre for næsen af belgierne. Og det lykkedes den danske scout jo meget godt med.

I Holland kan Mohamed Daramy se frem til at tjene syv gange så meget som i FC København. Ifølge B.T.s hollandske kilder, er det over to millioner euro – svarende til over 15 millioner kroner.