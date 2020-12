Superligaprofilen Mikkel Rygaard forlader FC Nordsjælland.

Det oplyser klubben på sin hjemmeside, hvor det også står, at midtbanespilleren fremover skal spille for polske LKS Lodz.

»Jeg har længe villet prøve mig selv af i en anden liga, inden det var sidste udløbsdato, selv om jeg stadig føler mig ung. Jeg ved, jeg kan gøre en forskel og vil gerne se, hvad jeg kan drive det til,« siger Mikkel Rygaard, som fylder 30 år i dag.

»LKS Lodz er en hamrende ambitiøs klub, der har planer om at etablere sig i den bedste række og er villig til at investere i projektet.«

LKS Lodz spiller i den næstebedste række i Polen efter en nedrykning sidste sæson, men ambitionen er at rykke direkte op i landets bedste række - Ekstraklasa - igen.

Holdet har tidligere vundet det polske mesterskab.

Mikkel Rygaard har sat sin underskrift på en kontrakt på 3,5 års-varighed.

»Da Mikkel kom til FCN var det et klart ønske og mål, at han ville til udlandet igen på baggrund af den udvikling, han følte, han kunne komme igennem i vores miljø i Nordsjælland. Det har han gjort sig fortjent til nu, og det vil vi ikke stå i vejen for,« siger sportschef Jan Laursen.

Midtbanespilleren nåede at spille 96 kampe og score 12 mål for FC Nordsjælland på knap tre år.

Han har tidligere spillet i blandt andet Lyngby og Næstved.