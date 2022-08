Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Så skete det, alle har ventet på.

Landsholdsstjernen Mikkel Damsgaard er officielt Brentford-spiller.

Det melder klubben på sin hjemmeside.

Den danske midtbanespiller kommer fra Sampdoria og har skrevet en femårig kontrakt med London-klubben.

What you’ve all been waiting for



#BrentfordFC pic.twitter.com/nypYQrDTZt — Brentford FC (@BrentfordFC) August 10, 2022

»Mikkel er, ifølge mig, en klassisk Brentford signing. Han er en ung player med et stort potentiale til at udvikle sig yderligere,« siger Brentfords danske træner, Thomas Frank.

»Mikkel har vist lovende takter i FC Nordsjælland og Sampdoria, ligesom han gjorde det til EM sidste sommer, hvor han havde en fantastisk turnering for Danmark.«

Kigger man på de seneste dage, er det alt andet end en overraskelse, at Mikkel Damsgaard nu kan kalde sig Brentford-spiller.

Adskillige artikler har nemlig skrevet, at ægteskabet var tæt på at blive til virkelighed, ligesom den 22-årige dansker er blevet spottet i lufthavnen, inden han skulle boarde et fly mod England.

Foto: Brentford FC Vis mere Foto: Brentford FC

Det hentyder den nye Brentford-spiller også til i en lille video, der er lagt ud til Brentfords fans på Twitter.

»Hej Brentford-fans. Jeg er så spændt på at være her, og nu bliver det endelig officielt. Jeg kan ikke vente med at starte, og forhåbentlig ser jeg jer alle start på stadion.«

I Brentford tilslutter Damsgaard sig Englands formentlig største danske koloni, når han får holdkammeraterne Mads Bech Sørensen, Luka Racic, Mads Roerslev Rasmussen, Christian Nørgaard og Mathias Jensen. Samtidig er trænerduoen bestående af Thomas Frank og Brian Riemer danske.

Mikkel Damsgaard begyndte karrieren i FC Nordsjælland, hvor han spillede næsten 100 kampe og blev anfører, inden han blev købt af Sampdoria i sommeren 2020.

Tiden i Italien var ikke verdens mest succesfulde, hvor midtbanekreatøren blandt andet var hårdt plaget af skader.

Nu går han formentlig en lysere fremtid i møde, selvom byrden ikke bliver nem at bære. Han kommer nemlig lige efter Christian Eriksen, der netop har forladt klubben til fordel for Manchester United.

Netop den klub kan være den, Damsgaard får debut imod, når Brentford møder United på lørdag klokken 18.30.