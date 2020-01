Mike Jensen er lørdag eftermiddag skiftet til cypriotiske Apoel.

Det meddeler Rosenborg på klubbens hjemmeside.

Mike Jensen har været syv år i Rosenborg, og derfor ar det ikke været nogen nem beslutning at tage afsked med klubben:

»Det er svært at forstå, at jeg skal forlade Rosenborg. Der er mange følelser i gang. Der ligger mange overvejelser bag beslutningen, men jeg tror, at dette er det rigtige tidspunkt for både mig og Rosenborg, at jeg tager videre. Jeg ønsker både trænere og spillere held og lykke med den kommende sæson,« siger Mike Jensen til klubbens hjemmeside.

»Rosenborg og Trondheim kommer altid til at betyde meget for mig. Jeg er stolt af min tid i Rosenborg. Det er vemodigt at, at jeg rejser videre.«

Den tidligere Brøndby-profil har kun rosende ord tilovers for sin nu tidligere klub:

»Jeg er utrolig taknemmelig overfor fansene, medspillere, trænere og andre ansatte i klubben. Jeg er stolt over, at have været en del af denne fantastiske klub. Tusind tak, alle sammen,« slutter Mike Jensen.

Danskeren har spillet 291 kampe for den norske klub. Han er dermed i top 20 over spillere med flest kampe for klubben.